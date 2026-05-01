Libertadores de Futsal 2026 em Carlos Barbosa: saiba valores e como garantir ingresso

Competição inicia no dia 24 de maio, em Carlos Barbosa. Porthus Junior / Agencia RBS

A CONMEBOL Libertadores de Futsal 2026 será disputada em Carlos Barbosa e a vendados ingressos começaram nesta sexta-feira (1º). A principal competição do futsal sul-americano será realizada entre os dias 24 e 31 de maio de 2026 na cidade da Serra Gaúcha.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online pelo site https://acbf.orda.com.br/ingressos. O valor do ingresso diário é de R$ 50,00, enquanto a entrada específica para a Grande Final, marcada para o dia 31 de maio, custa R$ 100,00. Também está disponível o Passaporte da Libertadores, ao preço de R$ 150,00, que garante acesso a todos os jogos da fase de grupos e da fase final.

Além da venda online, os ingressos também podem ser comprados em pontos físicos de Carlos Barbosa, como o Supermercado Santa Clara, a Lancheria Original e a Loja da ACBF na T‑Store Tramontina, conforme indicado pela organização do evento.

Os torcedores ainda podem optar pelo programa Sócio ACBF, com plano no valor de três parcelas de R$ 100,00. O sócio tem direito ao acesso a todos os jogos em casa na temporada, incluindo a Libertadores completa, além de 15% de desconto na Loja Paixão Laranja e benefícios em mais de 30 estabelecimentos credenciados.

A competição

A Libertadores reunirá 12 equipes divididas em três grupos de quatro, classificando os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros para as quartas de final. Além do time de Carlos Barbosa, o Magnus Futsal será o outro representante brasileiro no torneio.

A realização da Libertadores em Carlos Barbosa celebra o cinquentenário da ACBF, seis vezes campeã da competição (2002, 2003, 2011, 2017, 2018 e 2019).

No Grupo A estão ACBF, Boca Juniors-ARG, Fantasmas Morales Moralitos-BOL e Peñarol-URU. Na chave B, Magnus, Centauros-VEN, Panta Walon-PER e Divido Niño-ECU. Por fim, Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, Dep. Lyon Cali-COL e Colo-Colo-CHI pertencem ao grupo C.