Jarico relembra Libertadores de 2002 e projeta possibilidade de mais um título continental para a ACBF

Jarico na galeria de troféus da ACBF. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O ano era 2002, quando a ACBF escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua história. Sob o comando do técnico Jarico, a equipe da Serra Gaúcha conquistou pela primeira vez a Libertadores de Futsal, alcançando projeção inédita no cenário continental. A campanha vitoriosa não apenas garantiu o título, como também consolidou o clube como uma das principais forças do futsal sul-americano.

— Eu já tenho uma experiência. Tivemos a primeira aqui em 2001 e fomos vice-campeões. Depois conquistamos em 2002 a primeira Libertadores no Uruguai e na Venezuela. Lá naquela época eram duas etapas. Conseguimos vencer. Depois jogamos uma que eu ainda participei, uma em Jaraguá também, então a gente tem uma experiência. O clube tem muita experiência também de conquistas dentro e fora do Brasil — disse Jarico, atual supervisor e coordenador técnico da ACBF.

A edição de 2002 do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Futsal foi dividida em duas regiões — Zona Norte e Zona Sul — com formatos distintos de disputa. No norte, com cinco participantes, o Pumas Del Ávila, da Venezuela, terminou na liderança. Já no sul, ACBF e Banespa avançaram como líderes de seus grupos, com o time de Carlos Barbosa superando os paulistas na decisão regional para garantir vaga na fase final.

A etapa decisiva ocorreu em Valera, na Venezuela, enquanto a disputa da Zona Norte foi realizada em Maracay. Na fase final, a ACBF confirmou sua superioridade diante dos anfitriões, conquistando duas vitórias expressivas, por 7 a 4 e 9 a 6, resultados que selaram a campanha vitoriosa e marcaram o primeiro título continental do clube.

— Era uma Libertadores totalmente diferente que o futsal brasileiro prevalecia, tinham goleadas na fase de grupos. Eu me lembro de um resultado que foi de 45 a 0, se não me engano, contra uma equipe do Chile. Na Venezuela, em três jogos, conseguimos ganhar nos dois jogos, uma equipe muito difícil, foi batida, mas essa que nós ganhamos fora, principalmente na Venezuela, era uma aventura — lembrou Jarico.

A ACBF inicia mais uma participação na Libertadores de Futsal 2026 com a ambição de ampliar sua galeria de conquistas e alcançar o heptacampeonato. O clube de Carlos Barbosa carrega um histórico de protagonismo no torneio, já coroado com seis títulos ao longo dos anos.

Campeã nas edições de 2002, 2003, 2011, 2017, 2018 e 2019, a equipe consolidou seu nome entre as maiores do continente. Agora, volta à disputa com o objetivo de reforçar essa hegemonia e reafirmar sua presença entre as principais forças da modalidade.