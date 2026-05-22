Ingressos, tabela e como acompanhar: tudo sobre a Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa

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O jogo de abertura entre Nacional e Colo-Colo, será neste domingo (24), às 10h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra

Eduardo Costa

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