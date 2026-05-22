Ingressos, tabela e como acompanhar: tudo sobre a Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa

A Libertadores de Futsal, em Carlos Barbosa, será disputada a partir de domingo (24). O jogo de abertura será entre Nacional e Colo-Colo, às 10h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. No mesmo dia, às 20h, a ACBF entra em quadra diante do Peñarol, atual campeão da competição continental.
Competição
A Libertadores reunirá 12 equipes divididas em três grupos de quatro, classificando os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros para as quartas de final. Além do time de Carlos Barbosa, o Magnus Futsal será o outro representante brasileiro no torneio.
Grupos
A ACBF, integrará a Grupo A, com equipes tradicionais do cenário sul-americano, o que deixa a chave como uma das mais fortes do torneio. A equipe laranja terá pela frente os gigantes do continente Peñarol-URU e Boca Juniors-ARG, além do Fantasmas Morales Moralitos, da Bolívia.
Na chave B, Magnus, Centauros-VEN, Panta Walon-PER e Divido Niño-ECU. Por fim, Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, Dep. Lyon Cali-COL e Colo-Colo-CHI pertencem ao grupo C.
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos de forma online pelo site https://acbf.orda.com.br/ingressos. O valor do ingresso diário é de R$ 50,00, enquanto a entrada específica para a Grande Final, marcada para o dia 31 de maio, custa R$ 100,00. Também está disponível o Passaporte da Libertadores, ao preço de R$ 150,00, que garante acesso a todos os jogos da fase de grupos e da fase final.
Além da venda online, os ingressos também podem ser comprados em pontos físicos de Carlos Barbosa, como o Supermercado Santa Clara, a Lancheria Original e a Loja da ACBF na T‑Store Tramontina, conforme indicado pela organização do evento.
Como acompanhar
Sportv, Canal Goat , NSports, Xsports, Canal Gol Brasil e TV Uol foram anunciados pela Conmebol como canais que irão transmitir no Brasil.
Grupos da Libertadores:
Grupo A
ACBF
Boca Juniors-ARG
Peñarol-URU
Fantasmas Morales Moralitos-BOL
Grupo B
Magnus Futsal
Centauros-VEN
Panta Walon-PER
Divino Niño-EQU
Grupo C
Nacional-URU
Cerro Porteño-PAR
Deportivo Lyon Cali-COL
Colo-Colo-CHI
Jogos da primeira fase:
24 de maio (domingo):
10h — Nacional x Colo-Colo
12h — Cerro Porteño x Dep. Lyon Cali
14h — Magnus x Divino Niño
16h — Centauros x Panta Walon
18h — Fantasmas M.M. x Boca Juniors
20h — Peñarol x ACBF
25 de maio (segunda-feira):
10h — Dep. Lyon Cali x Nacional
12h — Cerro Porteño x Colo-Colo
14h — Panta Walon x Magnus
16h — Centauros x Divino Niño
18h — Boca Juniors x Peñarol
20h — Fantasmas M.M. x ACBF
26 de maio (terça-feira):
10h — Nacional x Cerro Porteño
12h — Colo-Colo x Dep. Lyon Cali
14h — Magnus x Centauros
16h — Divino Niño x Panta Walon
18h — Peñarol x Fantasmas M.M.
20h — ACBF x Boca Juniors