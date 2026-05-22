Ingressos, tabela e como acompanhar: tudo sobre a Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa

Jogos acontecem no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Porthus Junior / Agencia RBS

A Libertadores de Futsal, em Carlos Barbosa, será disputada a partir de domingo (24). O jogo de abertura será entre Nacional e Colo-Colo, às 10h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. No mesmo dia, às 20h, a ACBF entra em quadra diante do Peñarol, atual campeão da competição continental.

Competição

A Libertadores reunirá 12 equipes divididas em três grupos de quatro, classificando os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros para as quartas de final. Além do time de Carlos Barbosa, o Magnus Futsal será o outro representante brasileiro no torneio.

Grupos

A ACBF, integrará a Grupo A, com equipes tradicionais do cenário sul-americano, o que deixa a chave como uma das mais fortes do torneio. A equipe laranja terá pela frente os gigantes do continente Peñarol-URU e Boca Juniors-ARG, além do Fantasmas Morales Moralitos, da Bolívia.

Na chave B, Magnus, Centauros-VEN, Panta Walon-PER e Divido Niño-ECU. Por fim, Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, Dep. Lyon Cali-COL e Colo-Colo-CHI pertencem ao grupo C.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online pelo site https://acbf.orda.com.br/ingressos. O valor do ingresso diário é de R$ 50,00, enquanto a entrada específica para a Grande Final, marcada para o dia 31 de maio, custa R$ 100,00. Também está disponível o Passaporte da Libertadores, ao preço de R$ 150,00, que garante acesso a todos os jogos da fase de grupos e da fase final.

Além da venda online, os ingressos também podem ser comprados em pontos físicos de Carlos Barbosa, como o Supermercado Santa Clara, a Lancheria Original e a Loja da ACBF na T‑Store Tramontina, conforme indicado pela organização do evento.

Como acompanhar

Sportv, Canal Goat , NSports, Xsports, Canal Gol Brasil e TV Uol foram anunciados pela Conmebol como canais que irão transmitir no Brasil.

Grupos da Libertadores:

Grupo A

ACBF

Boca Juniors-ARG

Peñarol-URU

Fantasmas Morales Moralitos-BOL

Grupo B

Magnus Futsal

Centauros-VEN

Panta Walon-PER

Divino Niño-EQU

Grupo C

Nacional-URU

Cerro Porteño-PAR

Deportivo Lyon Cali-COL

Colo-Colo-CHI

Jogos da primeira fase:

24 de maio (domingo):

10h — Nacional x Colo-Colo

12h — Cerro Porteño x Dep. Lyon Cali

14h — Magnus x Divino Niño

16h — Centauros x Panta Walon

18h — Fantasmas M.M. x Boca Juniors

20h — Peñarol x ACBF

25 de maio (segunda-feira):

10h — Dep. Lyon Cali x Nacional

12h — Cerro Porteño x Colo-Colo

14h — Panta Walon x Magnus

16h — Centauros x Divino Niño

18h — Boca Juniors x Peñarol

20h — Fantasmas M.M. x ACBF

26 de maio (terça-feira):