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Ídolo da ACBF, Fininho relembra título da primeira Libertadores em 2002 e projeta novo capítulo

Aos 53 anos, o ex-jogador fez parte do elenco que construiu a base vencedora da equipe Carlos Barbosa 

Eduardo Costa

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