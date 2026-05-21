Ídolo da ACBF, Fininho relembra título da primeira Libertadores em 2002 e projeta novo capítulo

Fininho foi campeão da Libertadores de 2002 na Venezuela. Porthus Junior / Agencia RBS

Fininho integra a história das primeiras conquistas da ACBF e é um dos nomes marcantes do clube. O ex-jogador, atual auxiliar técnico da categoria sub-20 e treinador do sub-17, fez parte do elenco que construiu a base vencedora da equipe Carlos Barbosa na década de 90 e início dos anos 2000.

Entre esses momentos de destaque está a Libertadores de 2002, disputada na Venezuela, quando a equipe da Serra alcançou projeção continental pela primeira vez e reforçou seu protagonismo no futsal sul-americano.

— Uma satisfação grande poder ter vindo pra Carlos Barbosa no momento que a ACBF não era tão conhecida, isso lá em 1996, e foi um processo no Campeonato Gaúcho, Liga Nacional, Taça Brasil, para tu conseguir chegar na Libertadores, em 2002. Feliz de poder ter feito parte dessa história e feliz também por ser um atleta que teve sempre presente nos principais títulos da entidade. Jogando a Libertadores é fantástico — relembrou fininho.

O Campeonato Sul-Americano de clubes de futsal de 2002 marcou a terceira edição do torneio continental e passou a ser organizado pela Conmebol. A disputa foi estruturada em duas regiões: Zona Norte e Zona Sul.

Na chave norte, formada por cinco equipes, o Pumas Del Ávila, da Venezuela, terminou na primeira colocação. Já na Zona Sul, os líderes de cada grupo, ACBF e Banespa, avançaram, com o time de Carlos Barbosa levando a melhor na final da região e assegurando a classificação.

A fase final foi disputada em Valera, na Venezuela, enquanto os jogos da Zona Norte aconteceram em Maracay. Na etapa decisiva, a ACBF superou os anfitriões em duas partidas, com vitórias por 7 a 4 e 9 a 6.

— Jogar uma Libertadores é uma competição diferente, onde geralmente as equipes brasileiras têm um certo favoritismo. Eu lembro que chegamos com um grupo bom, de muita qualidade e pensando jogo a jogo. Cada jogo era uma final. Mas a gente queria muito chegar na final e conseguimos, então foi difícil. Graças a Deus, conseguimos trazer pra Carlos Barbosa a primeira Libertadores — recordou o ex-jogador.

Um novo capítulo

A ACBF entra em quadra em busca de mais um capítulo histórico na Libertadores de Futsal, mirando o heptacampeonato da competição. O clube de Carlos Barbosa já construiu uma trajetória vitoriosa no torneio, com seis conquistas ao longo de sua história.

Os títulos foram erguidos nas edições de 2002, 2003, 2011, 2017, 2018 e 2019, consolidando a equipe como uma das maiores vencedoras da competição. Agora, a ACBF busca ampliar essa hegemonia continental e reafirmar o protagonismo.