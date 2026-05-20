Estrutura, apoio regional e celebração dos 50 anos da ACBF: Carlos Barbosa volta a receber competição internacional

Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra irá receber todos os 32 jogos em oito dias de competição. Porthus Junior / Agencia RBS

Carlos Barbosa volta a receber uma competição internacional. A Libertadores de Futsal será disputada a partir do próximo domingo (24) até 31 de maio e marca o retorno do torneio ao país e a cidade depois da edição de 2018. Serão 12 equipes de 10 países. O apoio regional será importante para o evento.

— A ACBF não é mais só de Carlos Barbosa. É da região. É do Estado, é do Brasil. Trouxemos para cá a maior competição da América, que é a Libertadores. Temos que aproveitar isso. A Serra Gaúcha tem muitas coisas boas para mostrar — afirmou Clóvis Tramontina em abril no lançamento do evento.

A expectativa é de um impacto econômico direto que pode chegar a R$ 4 milhões, considerando gastos com hospedagem, alimentação, transporte e o movimento no comércio local.

O apoio regional é demonstrado, por exemplo, na estrutura de hotelaria. As delegações não ficarão hospedadas somente em Carlos Barbosa.

— Mês passado, nós recebemos uma visita técnica de três membros da Conmebol, para avaliar os hotéis e avaliar os ginásios. Tem uma série de pré-requisitos. Tem que ter academia, tem que ter piscina térmica. Seis equipes ficarão em Garibaldi e seis equipes ficarão em Bento Gonçalves. O nosso hotel de Carlos Barbosa sediará os membros da Conmebol e temos mais um hotel em Garibaldi que sediará somente a arbitragem — comentou Christian Krolow Carniel, Secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Carlos Barbosa.

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O município, conhecido como a Capital Nacional do Futsal, está acostumado a receber grandes eventos. Em 2020, a cidade foi sede das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora, receberá os principais clubes do continente em uma temporada histórica para a ACBF, que completou 50 anos. Serão 32 jogos no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em oito dias.

Na temporada passada, a Libertadores foi disputada em Luque, no Paraguai. O título ficou com o Peñarol, do Uruguai, justamente o primeiro adversário da ACBF no domingo, às 20h.

Os uruguaios superaram o Magnus Futsal, do Brasil, na grande decisão do ano passado. A ACBF buscará o heptacampeonato da competição. O time já venceu o torneio em 2002, 2003, 2011, 2017, 2018 (disputado em Carlos Barbosa) e 2019.

— É o desafio que a gente deu para o técnico Peri (Fuentes) e para o José Bavaresco, o Cabeça, nosso vice de futsal — disse Tramontina.

Apoio regional

Garibaldi, a Capital Nacional do Espumante, será centro oficial de treinamentos de equipes da Copa Libertadores de Futsal. Porthus Junior / Agencia RBS

Garibaldi é uma das cidades que irá prestar apoio à competição. O município teve estrutura aprovada pela Conmebol. Pela primeira vez, a Capital Nacional do Espumante, será centro oficial de treinamentos de equipes participantes da Copa Libertadores de Futsal.

A quadra do Ginásio Municipal passou por revitalização completa em 2022, com implantação de piso flutuante, tecnologia reconhecida pela alta absorção de impacto, que proporciona mais segurança às articulações e melhores condições para treinamentos de alto rendimento. A pintura do espaço também foi renovada dentro dos padrões técnicos exigidos para competições internacionais.

— É um reconhecimento importante aos investimentos realizados na infraestrutura esportiva do município e reforça o potencial do esporte como ferramenta de desenvolvimento, integração e projeção regional — destaca o secretário municipal de Esportes, Diego Armani.

O Magnus, de Sorocaba-SP, uma das equipes mais vitoriosas na modalidade, com títulos nacionais e internacionais no currículo, inicia os treinamentos em Garibaldi já nesta quinta-feira (21).

Com a presença das delegações, Garibaldi também planeja uma movimentação importante e em diferentes setores da economia, especialmente hotelaria, gastronomia e serviços.