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Estrutura, apoio regional e celebração dos 50 anos da ACBF: Carlos Barbosa volta a receber competição internacional

A Libertadores de Futsal será disputada, na capital nacional da modalidade, a partir do próximo domingo (24) até 31 de maio. Serão 12 equipes de 10 países no torneio

Eduardo Costa

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