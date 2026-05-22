"Estamos vivendo e respirando Libertadores", diz ala da ACBF sobre competição continental 

Ala William Bolt é uma das peças importantes da ACBF. Porthus Junior / Agencia RBS

Libertadores é o assunto mais comentado em Carlos Barbosa. A competição continental reúne 12 clubes de 10 países da América do Sul e será realizada novamente na Capital Nacional do Futsal. O elenco da ACBF buscará o heptacampeonato.

— Já começou a Libertadores pra gente. Acredito que desde a apresentação estamos vivendo e respirando Libertadores. É fazer um grande jogo pra que a gente já estreie com o pé direito na Libertadores — comentou William Bolt.

2026 marca os 50 anos da ACBF. Uma temporada histórica de um clube vencedor que busca trilhar novamente o caminho de conquistas importantes.

— Um tamanho muito grande e uma responsabilidade também muito grande. O elenco de 2026 tem uma responsabilidade muito grande que é colocar novamente a Carlos Barbosa no cenário de títulos principalmente por ser os 50 anos e jogando em Carlos Barbosa. Então é uma pressão que é grande, mas é uma pressão boa, porque a gente foi selecionado para estar nesse momento. Temos que estar o mais tranquilo possível para que a gente consiga estar no dia da festa, na final e, consequentemente, ser campeão — avaliou o jogador.

A ACBF está no Grupo A da competição, ao lado de forças consolidadas do futsal sul-americano, configurando uma das chaves mais exigentes do torneio. O time de Carlos Barbosa enfrentará adversários de peso, como Peñarol, do Uruguai, e Boca Juniors, da Argentina, além do Fantasmas Morales Moralitos, representante boliviano.

— Eles falam que é o grupo da morte, mas uma frase que meu pai diz, uma frase famosa: quem quer ser campeão não escolhe adversário. Então a gente tem que fazer o nosso, jogo a jogo, para que a gente consiga primeiramente se classificar e depois se a gente conseguir classificar o melhor possível, é o que a gente vai buscar nesse primeiro momento — avaliou Bolt.

Adaptação

William Bolt foi contratado após três temporadas no Atlântico. Neste ano, tem, até o momento, sete jogos pela ACBF e cinco gols marcados, sendo quatro na Liga Nacional.