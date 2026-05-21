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Em busca do hepta: como chega a ACBF para a disputa da Libertadores de Futsal

Equipe do técnico Peri Fuentes tem apenas uma derrota na temporada e estreia na competição internacional no próximo domingo (24), diante do atual campeão Peñarol

Eduardo Costa

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