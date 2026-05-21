Em busca do hepta: como chega a ACBF para a disputa da Libertadores de Futsal

Técnico Peri Fuentes tem o desafio de comandar a ACBF na Libertadores, em Carlos Barbosa. Porthus Junior / Agencia RBS

A ACBF começa, no próximo domingo (24), a busca pelo heptacampeonato da Libertadores de Futsal. O clube já conquistou o torneio em 2002, 2003, 2011, 2017, 2018 (disputado em Carlos Barbosa) e 2019. O primeiro jogo será, às 20h, diante do atual campeão Peñarol, do Uruguai, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

A equipe, do técnico Peri Fuentes, chega em meio à campanha na Liga Nacional de Futsal. A ACBF tem sete jogos na competição, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota diante do Joinville. Na classificação, um sexto lugar com 12 pontos e 57,1% de aproveitamento.

— A gente começou o trabalho dia 14 de janeiro. Nós infelizmente, tivemos alguns problemas de ordem médica. Tivemos dois atletas com cirurgias. Um já retornou, que é o Ângelo Goleiro. O outro é o Felipe Ritter, que deve retornar só no final do ano. Tivemos problema com o Vilela, que ficou afastado praticamente dois meses, voltou e já jogou alguns jogos após o seu retorno — comentou o técnico Peri Fuentes.

Além da campanha na Liga Nacional, A ACBF fez sua estreia no Gauchão Série Ouro 2026. A equipe laranja venceu a ABF Futsal, de São Lourenço do Sul, pelo placar de 9 a 0.

Na Copa da Liga, a mais nova competição da Liga Nacional de Futsal (LNF), os comandados de Peri Fuentes fizeram um jogo emocionante e definido no final da prorrogação. A equipe laranja derrotou o Sport por 4 a 3, em Recife, e avançou para as oitavas de final.

— Eu acho que chegamos num momento bom. Foi uma equipe que mexeu bastante na sua estrutura, nos atletas que chegaram e isso requer um pouco de tempo. Mas a gente está num momento legal, num momento de amadurecimento, de crescimento coletivo e individual dos atletas — analisou o treinador.

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O fixo Lucas Otanha foi o reforço mais recente contratado para continuidade da temporada. Já tem quatro jogos e um gol pela ACBF desde a sua chegada no final de abril. Aos 31 anos, o jogador natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, estava no Kairat, tradicional clube do Cazaquistão.