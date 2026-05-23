Contra o atual campeão, ACBF abre campanha na Libertadores em busca do sétimo título

O sonho da ACBF conquistar o heptacampeonato da Libertadores começa neste domingo (24), às 20h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. O adversário será o atual campeão e tradicional Peñarol, em confronto da primeira rodada da competição continental.
Na casamata da ACBF, um treinador experiente, mas estreante em Libertadores. Peri Fuentes terá o desafio de comandar o time de Carlos Barbosa no retorno às grandes conquistas.
— É minha primeira Libertadores e aqui em Barbosa, no cinquentenário, buscando o sétimo título. Uma competição que evoluiu muito, cresceu muito. Se parar para conversar com o pessoal que jogou a última aqui, o nível das equipes melhorou muito. Então, uma competição emblemática num ano tão especial para a ACBF no seu cinquentenário, jogando em casa, com o apoio do torcedor, a expectativa é a melhor possível — comentou Peri.
Sob o comando do técnico Peri Fuentes, a ACBF disputa a Libertadores em meio à trajetória na Liga Nacional de Futsal. Até aqui, a equipe soma sete partidas, com três vitórias, três empates e apenas um revés diante do Joinville. O desempenho coloca o time na sexta colocação, com 12 pontos e um aproveitamento de 57,1%.
— A gente vem trabalhando, a equipe vem evoluindo, vem criando casca. Temos a expectativa melhor possível de chegarmos em uma excelente condição e conseguirmos fazer uma excelente competição para buscarmos que esse título fique em Carlos Barbosa.
A ACBF vive um período de jejum nas principais conquistas do futsal. O último título da Liga Nacional foi em 2015, enquanto na Libertadores o troféu mais recente veio em 2019. Diante desse cenário, o clube entra na competição com a pressão e o objetivo claros: retomar o protagonismo e voltar a levantar taças no cenário continental.
— Trabalhar na ACBF por si só já é um grande desafio, já é uma pressão, mas como tem uma frase de uma tenista famosa: a pressão é um privilégio. A gente costuma dizer que está no pacote quem vem para Carlos Barbosa. Saber dessa pressão que é uma equipe montada para disputar títulos e grandes títulos e já faz algum tempo que a ACBF vem de um jejum de grandes títulos e é uma pressão sim, mas é muito melhor você ter essa pressão dentro de casa do que fora — finalizou Peri.