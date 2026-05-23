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Contra o atual campeão, ACBF abre campanha na Libertadores em busca do sétimo título

Equipe treinada por Peri Fuentes entra em quadra, neste domingo (24), às 20h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, diante do Peñarol

Eduardo Costa

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