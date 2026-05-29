ACBF vence o Panta Walon e classifica para a fase semifinal da Libertadores

A ACBF segue viva na luta pelo heptacampeonato da Libertadores. O time de Carlos Barbosa venceu, nesta quinta-feira (28), o Panta Walon, do Peru, por 3 a 0, em confronto pelas quartas de final. Com o resultado, a equipe de Peri Fuentes está entre os quatro melhores times da América do Sul.
Juninho abriu o placar faltando cinco minutos pra encerrar o primeiro tempo e colocou a equipe laranja em vantagem ainda antes do intervalo: 1 a 0.
Na volta do intervalo, a ACBF teve boas intervenções do goleiro Pedro Bianchini e a equipe conseguiu segurar a pressão adversária. Na etapa final, Fogaça ampliou com um gol faltando 16 minutos e consolidou a superioridade no marcador. Já nos instantes finais da partida, Marcolla e deu números finais ao confronto: 3 a 0.
As semifinais estão previstas para o sábado (30). A ACBF enfrenta o Centauros de Caracas, da Venezuela, às 19h30min. Do outro lado, Boca Juniors e Magnus Futsal fazem o outro confronto que vale vaga na grande final da Libertadores, às 16h30min. Eles classificaram contra Cerro Porteño e Nacional, respectivamente.
A grande decisão da Glória Eterna será disputada no domingo (31). O horário da final ainda será divulgado oficialmente pela CONMEBOL.
A ACBF segue na luta pelo heptacampeonato da Libertadores. O clube de Carlos Barbosa já conquistou o torneio em 2002, 2003, 2011, 2017, 2018 (disputado em Carlos Barbosa) e 2019.