ACBF sofre primeira derrota na Liga Nacional de Futsal

A ACBF conheceu a sua primeira derrota na Liga Nacional de Futsal, na noite desta quinta-feira (14). No Ginásio Cau Hansen, em Joinville, o time do técnico Peri Fuentes saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu para o time catarinense por 4 a 2.
A partida foi equilibrada em boa parte do confronto, mas o Joinville conseguiu aproveitar melhor as oportunidades ofensivas. Barbosinha e William Bolt marcaram os gols da equipe de Carlos Barbosa. Fernando, Felipe, Rafael Henmi e Matheus anotaram para os donos da casa.
Com o resultado, a ACBF continua com 11 pontos e cai para a 5ª colocação. O JEC passa a ser o líder, com 15. Na próxima rodada, o time laranja tem mais um grande compromisso. Na próxima terça-feira (19), recebe o Magnus Futsal, pela sétima rodada da Liga Nacional.
Na sequência, o foco passa a ser a disputa da Libertadores, entre os dias 24 e 31, que terá como sede o Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa.