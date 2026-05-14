ACBF faz último jogo fora de casa antes da Libertadores de Futsal

Duas das mais tradicionais equipes do futsal brasileiro vão se encontrar na noite desta quinta-feira (14) pela sexta rodada da Liga Nacional. A ACBF visita o Joinville, às 20h, no Ginásio Cau Hansen, na cidade catarinense. A transmissão será no canal de LNFTV, no Youtube.
Os dois times vivem bom momento na competição. Embalada por três vitórias consecutivas na LNF, a ACBF chega como uma das quatro invictas na competição e busca se aproximar da liderança. A equipe de Peri Fuentes está na sexta colocação, com 11 pontos. O JEC é o quarto, com 12.
O duelo em Joinville será o último da ACBF fora de casa antes da disputa da Libertadores de Futsal, que ocorre entre 24 e 31 de maio, em Carlos Barbosa. Pela Liga Nacional, o time laranja ainda joga no dia 19, terça-feira, contra o Magnus, outro representante brasileiro na competição continental, também no Centro Municipal de Eventos.