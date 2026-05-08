ACBF derrota o Pato e garante a terceira vitória seguida na Liga Nacional

Murilo (10) marcou o primeiro gol da equipe laranja. Duda Knoff / ACBF, Divulgação

No duelo pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), a ACBF conquistou a sua terceira vitória seguida na competição. Na noite desta sexta-feira (8), o time de Carlos Barbosa recebeu o Pato e fez 2 a 1, no Centro Municipal de Eventos. Murilo e William Bolt marcaram os gols dos donos da casa.

Invicta na competição nacional, a ACBF chega aos 11 pontos, oriundos de três vitórias e dois empates. No momento, ocupa a 4ª colocação.

A equipe laranja terá mais dois jogos antes da disputa da Libertadores, no final deste mês, em Carlos Barbosa. Na quinta-feira (14), encara o também invicto Joinville, fora de casa, às 20h. Depois, no dia 19, terça-feira, recebe o Magnus, às 19h30min.

Nesta sexta-feira, com o retorno do pivô Vilela e a estreia do fixo Lucas Otanha, a ACBF buscava a terceira vitória seguida na competição. Na primeira etapa, o domínio do time de Peri Fuentes não conseguiu ser transformado em gols.

Foram 14 finalizações, sendo sete na direção do gol, mas a grande atuação do goleiro Jhonny fez o 0 a 0 se manter no placar. Na melhor oportunidade dos donos da casa, Scheffer acertou o travessão.

Na segunda etapa, o cenário não se alterou. A ACBF continuou com mais volume de jogo, mas sem efetividade. O duelo ficou mais truncado e, antes dos 10 minutos, a equipe da casa estourou o limite de cinco faltas.

Mesmo assim, era a ACBF quem levava mais perigo. Em duas chances claras, Marcola parou em Jhonny. Aos 13min40seg, Pedro Bianchini finalizou de longe, o goleiro Jhonny deu rebote e Murilo abriu o placar: 1 a 0.

Com o goleiro-linha em quadra, Léo Catolé teve a chance do empate, mas William Bolt salvou quase em cima da linha. Na resposta, em contra-ataque rápido, Barbosinha perdeu a oportunidade de ampliar, sem goleiro.

A reta final foi lá e cá. Com pouco mais de um minuto no cronômetro, William Bolt aproveitou-se de um erro na troca dos goleiros do Pato e fez o 2 a 0.

Restando 10 segundos, Calvanese descontou para o Pato, mas não havia tempo para a reação.

— Nossa equipe vem crescendo e evoluindo na Liga Nacional. Essa vitória era muito importante, dentro de casa, e precisávamos desse resultado diante do nosso resultado — avaliou o ala Murilo.