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ACBF derrota o Pato e garante a terceira vitória seguida na Liga Nacional

ACBF permanece invicta, alcançando 11 pontos e se prepara para enfrentar Joinville antes da disputa da Libertadores.

Maurício Reolon

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