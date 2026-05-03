ACBF derrota o Marreco fora de casa e continua invicta na Liga Nacional de Futsal

A ACBF conquistou neste sábado (2) a sua primeira vitória como visitante na Liga Nacional de Futsal (LNF). Pela quarta rodada da competição, a equipe de Carlos Barbosa foi até Francisco Beltrão e superou o Marreco por 2 a 0, em uma atuação consistente do início ao fim.
Os gols da vitória foram marcados por William Bolt e Scheffer. O camisa 10 abriu o placar no começo da primeira etapa, em um chutaço no ângulo. Já na reta final do jogo, no segundo tempo, Scheffer aproveitou o goleiro-linha e confirmou o resultado positivo.
Com oito pontos, a ACBF acumula duas vitórias e dois empates e pula para a sexta colocação. São três triunfos seguidos, contabilizando ainda a classificação diante do Sport na Copa LNF.
A delegação retornou a Carlos Barbosa na manhã deste domingo (3) e terá pouco tempo de descanso. Nesta segunda-feira, o elenco retoma os treinamentos com foco no próximo compromisso. A ACBF volta à quadra na sexta-feira, dia 8 de maio, quando recebe o Pato, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.