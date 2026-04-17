"Vamos fazer a melhor Libertadores de todas", diz Clovis Tramontina sobre torneio em Carlos Barbosa

Evento reuniu autoridades nesta sexta-feira (17). Duda Knoff / ACBF,Divulgação

Liderada pelo presidente Clovis Tramontina, a ACBF realizou na manhã desta sexta-feira (17) o evento de lançamento da Libertadores de Futsal de 2026. O encontro ocorreu no Centro Educacional Ivo Tramontina (CIEF). A competição será disputada em Carlos Barbosa, entre os dias 24 e 31 de maio, reunindo 12 equipes de 10 países.

O time laranja será o anfitrião do campeonato, que ainda contará com o atual campeão Peñarol-URU e mais um participante de cada país envolvido: Magnus Sorocaba-BRA, Nacional-URU, Colo Colo-CHI, Deportivo Lyon-COL, Boca Juniors-ARG, Panta Walon-PER, Divino Niño-EQU, Cerro Porteño-PAR, Fantasmas Morales-BOL e Centauros-VEN. No total serão 32 jogos em oito dias de disputas.

— Durante oito dias, serão muitas pessoas circulando no templo do futsal, no nosso ginásio. Tenho a esperança da presença do presidente da CBF, Samir Xaud, e do presidente da Conmebol. Por isso, temos que valorizar essa oportunidade. E tenho certeza que teremos ginásio lotado todos os dias. Nós vamos fazer a melhor Libertadores de todas — projetou Clovis Tramontina.

Na apresentação do torneio, Tramontina confidenciou que o Corinthians também brigava para sediar a competição em São Paulo, mas a relevância da ACBF no cenário nacional, e uma temporada histórica para o clube, pesaram na escolha. O dirigente ainda reforçou o convite para que outras cidades se envolvam com a Libertadores, e projetou um impacto direto na economia que gira em torno de R$ 4 milhões, incluindo hospedagem, alimentação, transporte e comércio local.

— A ACBF não é mais só de Carlos Barbosa. É da região. É do Estado, é do Brasil. Trouxemos para cá a maior competição da América, que é a Libertadores. Temos que aproveitar isso. A Serra gaúcha tem muitas coisas boas para mostrar — destacou o mandatário.

Dentro de quadra, a ACBF buscará o heptacampeonato da Libertadores. O time já venceu o torneio em 2002, 2003, 2011, 2017, 2018 e 2019. Agora, a ambição cresce por atuar em casa e na temporada na qual o clube completa 50 anos.

— É o desafio que a gente deu para o técnico Peri (Fuentes) e para o José Bavaresco, o Cabeça, nosso vice de futsal. Tivemos algumas baixas neste começo de ano por conta das lesões, o que faz parte. Mas estamos vendo uma evolução na equipe e, tenho certeza que daqui a um mês e meio, estaremos muito bem — destacou Clovis Tramontina.