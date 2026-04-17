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No templo do futsal
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"Vamos fazer a melhor Libertadores de todas", diz Clovis Tramontina sobre torneio em Carlos Barbosa

Competição foi lançada oficialmente nesta sexta-feira (17) e trará 12 equipes de 10 países à Serra Gaúcha. Jogos vão de 24 a 31 de maio

Maurício Reolon

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