Na prorrogação, ACBF vence o Sport e avança na Copa da Liga

Equipe aguarda adversário da próxima fase. Duda Knoff / ACBF,Divulgação

A ACBF estreou com vitória na Copa da Liga, a mais nova competição da Liga Nacional de Futsal (LNF). Em um jogo emocionante e definido no final da prorrogação, a Laranja Mecânica derrotou o Sport por 4 a 3. A partida foi no Ginásio Marcelino Lopes, em Recife.

No confronto único e eliminatório, a equipe de Carlos Barbosa começou mais ofensiva. Porém, aos 10 minutos, Luís fez falta perto da área. Na jogada ensaiada, Navas bateu forte, a bola desviou no goleiro Pedro Bianchini e o Rubro-Negro abriu o placar. Sport 1 a 0.

Mesmo mantendo a posse de bola, o time de Peri Fuentes não conseguiu ser efetivo e viu o Sport ampliar aos 19 minutos. Na cobrança de escanteio, Pedro só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol. Sport 2 a 0.

Na volta do intervalo, o ânimo foi outro e a ACBF reagiu aos quatro minutos. Murilo chutou de longe e marcou um golaço. Sport 2 a 1.

Um minuto depois, ele de novo. O ala recebeu a bola, chutou de primeira, no ar, e a colocou no ângulo do goleiro Thiago Soares: 2 a 2.

Aos oito, Bolt recebeu no canto esquerdo, dominou e chutou no ângulo para a virada da equipe gaúcha. ACBF 3 a 2.

Final dramático

Faltando 45 segundos para o final da partida, o mandante empatou. Iago cruzou na linha de fundo para Freitas: 3 a 3.

Na prorrogação, a partida ficou equilibrada, mas Murilo foi, mais uma vez, decisivo. Faltando 21 segundos para o fim do jogo, Bolt cobrou lateral e o ala fugiu da marcação e empurrou a bola para o fundo do gol. 4 a 3 ACBF.