Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa: confira o calendário das partidas

De 24 a 31 de maio, o amante de futsal sul-americano passará por uma imersão de jogos em Carlos Barbosa: a Libertadores. Em homenagem aos 50 anos de história da ACBF, a cidade será sede do torneio, que acontece no Ginásio Sérgio Luis Guerra.
Os 12 times estão divididos em três grupos. No A estão ACBF, Boca Juniors-ARG, Fantasmas Morales Moralitos-BOL e Peñarol-URU. Na chave B, Magnus, Centauros-VEN, Panta Walon-PER e Divido Niño-ECU. Por fim, Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, Dep. Lyon Cali-COL e Colo-Colo-CHI pertencem ao grupo C.
A primeira fase acontece do dia 24 (domingo) até 26 (terça-feira). Ao final, os dois melhores de cada chave classificam à semifinal e os dois melhores terceiros às quartas. A grande final acontece no domingo, dia 31.
Confira a tabela de jogos da primeira fase:
24 de maio (domingo):
10h — Nacional x Colo-Colo
12h — Cerro Porteño x Dep. Lyon Cali
14h — Magnus x Divino Niño
16h — Centauros x Panta Walon
18h — Fantasmas M.M. x Boca Juniors
20h — Peñarol x ACBF
25 de maio (segunda-feira):
10h — Dep. Lyon Cali x Nacional
12h — Cerro Porteño x Colo-Colo
14h — Panta Walon x Magnus
16h — Centauros x Divino Niño
18h — Boca Juniors x Peñarol
20h — Fantasmas M.M. x ACBF
26 de maio (terça-feira):
10h — Nacional x Cerro Porteño
12h — Colo-Colo x Dep. Lyon Cali
14h — Magnus x Centauros
16h — Divino Niño x Panta Walon
18h — Peñarol x Fantasmas M.M.
20h — ACBF x Boca Juniors