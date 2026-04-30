Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa: confira o calendário das partidas

ACBF sedia competição em homenagem aos 50 anos de história. Porthus Junior / Agencia RBS

De 24 a 31 de maio, o amante de futsal sul-americano passará por uma imersão de jogos em Carlos Barbosa: a Libertadores. Em homenagem aos 50 anos de história da ACBF, a cidade será sede do torneio, que acontece no Ginásio Sérgio Luis Guerra.

Os 12 times estão divididos em três grupos. No A estão ACBF, Boca Juniors-ARG, Fantasmas Morales Moralitos-BOL e Peñarol-URU. Na chave B, Magnus, Centauros-VEN, Panta Walon-PER e Divido Niño-ECU. Por fim, Nacional-URU, Cerro Porteño-PAR, Dep. Lyon Cali-COL e Colo-Colo-CHI pertencem ao grupo C.

A primeira fase acontece do dia 24 (domingo) até 26 (terça-feira). Ao final, os dois melhores de cada chave classificam à semifinal e os dois melhores terceiros às quartas. A grande final acontece no domingo, dia 31.

Confira a tabela de jogos da primeira fase:

24 de maio (domingo):

10h — Nacional x Colo-Colo

12h — Cerro Porteño x Dep. Lyon Cali

14h — Magnus x Divino Niño

16h — Centauros x Panta Walon

18h — Fantasmas M.M. x Boca Juniors

20h — Peñarol x ACBF

25 de maio (segunda-feira):

10h — Dep. Lyon Cali x Nacional

12h — Cerro Porteño x Colo-Colo

14h — Panta Walon x Magnus

16h — Centauros x Divino Niño

18h — Boca Juniors x Peñarol

20h — Fantasmas M.M. x ACBF

26 de maio (terça-feira):

10h — Nacional x Cerro Porteño

12h — Colo-Colo x Dep. Lyon Cali

14h — Magnus x Centauros

16h — Divino Niño x Panta Walon

18h — Peñarol x Fantasmas M.M.