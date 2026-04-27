Equipe caxiense participa da Liga Sul Riograndense de Futsal Feminino

Equipe caxiense estreou na competição estadual. Douglas Ansolin Mídia Braba / Divulgação

O Base Feminina, de Caxias do Sul, disputou neste domingo (26) a primeira etapa da Liga Sul Riograndense de Futsal (LSRDF) – Série Ouro. Os jogos, válidos pelo Grupo B da competição, foram realizados no Ginásio Poliesportivo da UCS, envolvendo quatro equipes.

Além do time caxiense participaram o Casablanca, de Bom Princípio, LP Erechim/Campinas do Sul, de Erechim e Aliança, também de Erechim. Após seis partidas na chave, o Base Feminina ficou com a terceira posição, com duas derrotas e uma vitória.

Na estreia, perdeu para o Aliança por 3 a 0. Depois, foi derrotado pelo LP por 3 a 2. Na rodada final, vitória de 2 a 1 contra o Casablanca.