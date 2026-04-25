Do Cazaquistão à Serra Gaúcha: ACBF anuncia contratação do fixo Lucas Otanha

A ACBF oficializou a contratação do fixo Lucas Otanha para reforçar o elenco na continuidade da temporada. Aos 31 anos, o jogador é natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e retorna ao futsal brasileiro após defender o Kairat, tradicional clube do Cazaquistão.
Com 1,80m de altura e 73 quilos, Otanha ostenta uma carreira marcada por experiências fora do país. O atleta acumulou vivência em diferentes contextos competitivos.
Antes de chegar à equipe laranja, o fixo passou por clubes como Uruguaianense, no início da trajetória, além de ter atuado no Uspinjaca Gimka, da Croácia, e no Viseu 2001, de Portugal. No cenário nacional, vestiu as camisas de Joaçaba, Marreco e Cascavel.
Na Liga Nacional de Futsal, Lucas Otanha teve passagens por três equipes com números consistentes ao longo das temporadas. Pelo Joaçaba, em 2022, o fixo disputou 15 partidas, marcou dois gols. No ano seguinte, defendendo o Marreco, participou de 23 jogos, balançou as redes 10 vezes. Já em 2024, atuando pelo Cascavel, entrou em quadra em 20 confrontos, anotou 8 gols. Ao todo, são 58 jogos e 20 gols na competição.
Nas duas últimas temporadas, Lucas Otanha integrou o elenco do Kairat, onde disputou torneios nacionais e internacionais, ampliando seu repertório técnico e competitivo.
Agora, o jogador chega à ACBF com a missão de agregar experiência e fortalecer o sistema defensivo da equipe na sequência do ano. Atualmente, o elenco laranja conta com os seguintes jogadores para a função de fixo: Gian, Luis, Ritter e Scheffer.