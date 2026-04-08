Após empate na estreia, ACBF enfrenta o Minas pela Liga Nacional

ACBF estreou com empate na Liga Nacional. Duda Knoff / ACBF / Divulgação

A ACBF volta à quadra nesta quinta-feira (9), às 20h, para mais um compromisso pela Liga Nacional de Futsal (LNF). O time laranja enfrenta o Minas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em duelo válido pela segunda rodada da competição.

A partida marca o primeiro jogo da equipe da Serra fora de casa nesta edição do torneio. Na estreia, a ACBF ficou no empate em 3 a 3 com o Umuarama, em confronto disputado no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa.

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O fixo Scheffer voltou aos treinos físicos, mas ainda está fora da lista dos relacionados. Por conta do protocolo de concussão está sendo reavaliado diariamente. Outros atletas seguem no departamento médico: Vilela, Ritter, Ângelo e Gian. O ala William Bolt, ausente na estreia, fica à disposição.

Já o Minas busca recuperação após largar com derrota na competição. A equipe mineira foi superada pelo Magnus por 4 a 2, jogando em Sorocaba.

No ano passado, os dois times se enfrentam na primeira fase, em Belo Horizonte, e a ACBF venceu por 1 a 0.

Liga Nacional

Ao término da primeira fase, os quatro primeiros colocados garantem vaga direta. As equipes que terminarem entre a quinta e a 12ª posição disputarão um play-off, que definirá mais quatro classificados para a sequência da competição.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Liga Silver em 2027, enquanto o 14º colocado terá de disputar um confronto decisivo contra o terceiro da Segunda Divisão. O vencedor jogará a Primeira Divisão, e o derrotado ficará na Segundona.

A partir das quartas de final, os duelos serão realizados em jogos de ida e volta, com a segunda partida na casa da equipe de melhor campanha na fase classificatória. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida na prorrogação, e persistindo a igualdade, avança o time de melhor desempenho na primeira fase. Já na final, se o empate continuar mesmo após o tempo extra, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.

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