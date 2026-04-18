ACBF vence a primeira na Liga Nacional de Futsal diante do Corinthians

Scheffer marcou um dos gols da equipe laranja. Duda Knoff / ACBf,Divulgação

A ACBF conseguiu vencer a primeira partida na Liga Nacional de Futsal 2026 na noite deste sábado (18). Jogando em Carlos Barbosa, o time Laranja derrotou o Corinthians por 3 a 2, com gols de Scheffer, Barbosinha e Luis.

Depois de dois empates na largada, a equipe de Peri Fuentes chegou aos cinco pontos e, momentaneamente, ocupa o quarto lugar na competição.

O próximo jogo será contra o Marreco, em Francisco Beltrão (PR), no dia 2 de maio, às 18h30min.

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Vitória de virada

Com os desfalques importantes do ala William Bolt, suspenso, e dos atletas Vilela, Gian, Ângelo e Ritter, entregues ao departamento médico, a equipe laranja iniciou a partida contra os paulistas com Pedro Bianchini; Luis, Marcolla, Murilo e Barbosinha.

E, em um jogo equilibrado, quem conseguiu abrir o placar foi o Corinthians. Com menos de três minutos, Kevin cobrou falta, a bola desviou no meio do caminho e enganou Pedro Bianchini: 1 a 0 para os visitantes.

A partir daí, mesmo mostrando maior ímpeto ofensivo, a ACBF não conseguiu igualar o placar. O empate só saiu no comecinho do segundo tempo. Barbosinha, com menos de um minuto, completou bela jogada de primeira e confirmou o 1 a 1.

A virada do time de Carlos Barbosa veio aos 11 minutos. Scheffer recebeu na área, driblou o goleiro e apenas empurrou para o fundo do gol.

Mas os paulistas novamente igualaram o placar a seis minutos do fim. Após roubada de bola na defesa, Renatinho recebeu a bola na direita e chutou rasteiro, de canhota para fazer o 2 a 2.

A fim de acabar com a série de empates na competição, a ACBF não se entregou e chegou ao gol da vitória a dois minutos do final de partida. Luis recebeu com liberdade na esquerda o passe de Fogaça e bateu com estilo, no canto, para garantir o 3 a 2.



