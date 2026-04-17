ACBF recebe o Corinthians neste sábado pela Liga Nacional de Futsal

Será o segundo jogo da equipe como mandante na LNF. Duda Knoff / ACBF,Divulgação

A ACBF volta à quadra neste sábado (18) pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2026. A equipe de Carlos Barbosa recebe o Corinthians, às 18h30min, no Centro Municipal de Eventos. A XSports e a LNFTV anunciam a transmissão.

Após dois empates nas rodadas iniciais — 3 a 3 diante do Umuarama Futsal, na estreia, e 1 a 1 contra o Minas, fora de casa —, o time do técnico Peri Fuentes busca a primeira vitória na competição para ganhar posições na tabela e consolidar o trabalho neste início de temporada.

Para o confronto, o técnico Peri Fuentes segue lidando com desfalques importantes. Os atletas Vilela, Gian, Ângelo e Ritter seguem entregues ao departamento médico. A expectativa é de que os três primeiros voltem a ficar à disposição para as próximas rodadas. . Além deles, o camisa 10 William Bolt está suspenso após ter sido expulso na última partida, em Belo Horizonte.

Com dois pontos, a ACBF inicia a rodada na 11ª colocação. Já o Corinthians teve uma vitória e uma derrota até agora, com três pontos, na 7ª colocação. Uma prova do equilíbrio do campeonato é que apenas Pato e Joinville venceram as duas primeiras partidas.