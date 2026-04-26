Em Recife, ACBF estreia na Copa da Liga contra o Sport

Scheffer marcou um dos gols na vitória diante do Corinthians pela Liga Nacional . Duda Knoff / ACBf,Divulgação

A ACBF inicia um novo desafio na temporada 2026. Nesta segunda-feira (27), às 20h, o time laranja enfrenta o Sport, no ginásio Marcelino Lopes, em Recife, na estreia na Copa da Liga, a mais nova competição do calendário da Liga Nacional de Futsal (LNF).

A Copa da Liga será um torneio eliminatório com o objetivo de aumentar o calendário de competições para as equipes da Liga Nacional e da LNF Silver.

— A Copa da Liga é uma competição bem legal que organizaram esse ano. A LNF juntando com a LNF Silver, e a gente até brinca que não é mata-mata, é só mata, é um jogo fora de casa para quem joga LNF, e a gente vai a Recife. Vai ser um baita jogo. Sabemos que não podemos bobear. Tudo ou nada para os dois times — comentou o fixo Scheffer, da ACBF.

Para o time de Carlos Barbosa, o compromisso como visitante marca mais do que a largada na competição: é mais um teste de força no cenário nacional. Dono de uma trajetória vitoriosa e presença constante nas decisões, a ACBF trata a estreia como etapa fundamental do processo.

— Com certeza, vamos com o vontade de ganhar e ser campeão desse torneio botando também o nosso nome na história, sendo que a Copa da Liga se apresenta como mais um palco relevante para o futsal brasileiro. A ACBF entra em quadra determinada a manter seu padrão competitivo e representar, mais uma vez, a força de Carlos Barbosa, reconhecida nacionalmente como a Capital do Futsal — finalizou o fixo.

FÓRMULA

Ao todo 32 equipes foram divididas em dois potes: o A, com clubes da LNF 2026, e o B, com clubes da LNF Silver 2026, formando confrontos entre equipes de potes diferentes, definidos por sorteio. A competição será disputada em jogos únicos e eliminatórios, sempre com mando de quadra da equipe do pote B.

Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação de 10 minutos, dividida em dois tempos de cinco, e, persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis, com cinco cobranças por equipe e, se necessário, cobranças alternadas.