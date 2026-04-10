ACBF empata com o Minas e soma segundo ponto na Liga Nacional de Futsal

A ACBF teve o seu segundo empate na Liga Nacional de Futsal. Na noite desta quinta-feira (9), a equipe do técnico Peri Fuentes ficou no 1 a 1 com o Minas, em Belo Horizonte. O protagonista da partida foi William Bolt, que marcou os dois gols do jogo, um contra e outro a favor.
O time de Carlos Barbosa volta a jogar em casa no próximo dia 18, sábado, às 17h30min, contra o Corinthians, no Centro Municipal de Eventos.
Em Belo Horizonte, no primeiro tempo, aos cinco minutos, em contra-ataque rápido do Minas, William Bolt tentou desarmar o adversário e acabou marcando contra: 1 a 0 para os donos da casa.
O empate só veio aos três minutos do segundo. Depois de uma grande defesa de Pedro Bianchini, William Bolt desarmou o adversário e avançou em velocidade para depois tirar do goleiro e empatar o jogo.
No fim, quando restavam dois segundos, o Minas teve uma chance clara de garantir a vitória, mas Thierry Henrri isolou finalizando sem goleiro.