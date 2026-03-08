Saiba como ficaram as quartas de final da Super Copa Gramado de Futsal

Ginásio Perinão recebe os jogos da competição. Prefeitura de Gramado / Divulgação

Estão definidos os quatro jogos que definirão os semifinalistas da Super Copa Gramado de Futsal 2026. Na repescagem, disputada neste domingo (8), o Corinthians derrotou o Vasco por 3 a 1.

Os duelos eliminatórios, das quartas de final, iniciam nesta segunda-feira (9), a partir das 14h, com a ACBF enfrentando Campo Mourão. Na sequência, o Magnus encara o Minas. A partir das 19h, tem Praia Clube e Cascavel. Dono da melhor campanha na primeira fase, o Atlântico vai encarar o Corinthians.

As semifinais da competição serão disputadas na quarta-feira (11). O acesso ao Ginásio Perinão, em Gramado, é liberado para os torcedores que quiserem acompanhar as partidas. GZH transmite todos os confrontos pelo Youtube.

Quartas de final

:: 14h – Campo Mourão x ACBF

:: 16h – Minas x Magnus

:: 19h – Praia Clube x Cascavel