Futsal

Gaúchos na briga
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Saiba como acompanhar as semifinais da Super Copa Gramado de Futsal

Jogos serão realizados nesta quarta-feira (11), no Ginásio Perinão, e terão transmissão pelo Youtube de GZH

Maurício Reolon

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