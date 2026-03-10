Saiba como acompanhar as semifinais da Super Copa Gramado de Futsal

ACBF empatou as três primeiras partidas por 1 a 1. Duda Knoff / ACBF,divulgação

Estão definidas as semifinais da Super Copa Gramado de Futsal 2026. Nesta segunda-feira (9), ACBF, Praia Clube, Minas e Atlântico garantiram as suas vagas para continuar brigando pelo título da competição de pré-temporada.

Três dos duelos só foram decididos nos pênaltis. No primeiro jogo das quartas de final, a ACBF empatou em 1 a 1 com o Campo Mourão, e teve o goleiro Vitão como protagonista nas penalidades, defendendo duas cobranças e garantindo a vaga por 4 a 2.

Na segunda partida do dia, com atuação consistente, o Minas venceu o Magnus por 3 a 0. O terceiro duelo reservou mais emoção. Praia Clube e Cascavel empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, o Praia foi mais eficiente: 3 a 1.

Por fim, o Atlântico chegou a abrir 2 a 0, mas ficou no 2 a 2 com Corinthians. Novamente, a decisão foi para as penalidades, com vitória dos gaúchos por 4 a 3.

Nas semifinais, que terão ACBF x Praia Clube, a partir das 19h, e Atlântico x Minas, logo na sequência, o acesso ao Ginásio Perinão, em Gramado, é liberado para os torcedores que quiserem acompanhar as partidas. GZH transmite todos os confrontos pelo Youtube.