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Ingressos gratuitos, homenageado e transmissão de GZH: tudo o que você precisa saber sobre a Super Copa Gramado 2026

Principal competição da pré-temporada do futsal brasileiro inicia nesta quinta-feira (5), na Serra gaúcha

Camila Corso

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