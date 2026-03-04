Ingressos gratuitos, homenageado e transmissão de GZH: tudo o que você precisa saber sobre a Super Copa Gramado 2026

Jogos acontecem no Ginásio Perinão. Ascom/PMG / Divulgação

A partir desta quinta-feira (5), a Serra gaúcha recebe mais uma grande competição de futsal. A 5ª Super Copa Gramado acontece até o dia 13 de março, no Ginásio Perinão, e terá diversas novidades para os amantes da modalidade.

Com grandes forças do futsal nacional, a competição contará com a participação de nove times e marca a largada oficial da temporada. Além disso, reforça o município como um dos grandes polos do turismo esportivo do Brasil. As equipes participantes serão: ACBF, Atlântico de Erechim, Campo Mourão-PR, Cascavel-PR, Corinthians-SP, Magnus-SP, Vasco-RJ, Minas Tênis Clube-MG e Praia Clube-MG.

Os ingressos para todos os jogos serão gratuitos, fortalecendo a integração com a comunidade e o esporte. Lucas Roldo, secretário de Esporte e Lazer de Gramado, reforça a a gratuidade dos ingressos como um dos pilares do evento:

— Manter a Super Copa com entrada gratuita é uma decisão estratégica. O esporte de alto nível precisa estar ao alcance de todos. Isso fortalece a relação da comunidade com o futsal, incentiva nossas crianças e jovens e movimenta a cidade de forma positiva — destaca.

Além disso, durante o torneio, o pivô Deives, ídolo do Corinthians Futsal e com passagem pela seleção brasileira, será o homenageado da edição. O gaúcho conquistou diversos títulos ao longo da sua trajetória, até se aposentar em 2025.

Transmissão em GZH

Aos que não estiverem na Serra Gaúcha, mas quiserem acompanhar o campeonato, GZH transmitirá todos os jogos no Youtube, com narrador e comentarista.

Para os confrontos da estreia, basta clicar nos links abaixo:

Campo Mourão x Vasco — 16h

Atlântico x Cascavel — 18h

Corinthians x ABCF — 20h

TABELA COMPLETA

Primeira fase

Quinta-feira (5/3):

16h – Campo Mourão x Vasco

18h – Atlântico x Cascavel

20h – Corinthians x ACBF

Sexta-feira (6/3)

17h – Atlântico x Minas

19h – Campo Mourão x Magnus

21h – Corinthians x Praia Clube

Sábado (7/3)

16h – Vasco x Magnus

18h – ACBF x Praia Clube

20h – Cascavel x Minas

Repescagem

Domingo (8/3)

11h – 8º colocado x 9º colocado

Quartas de final

Segunda-feira (9/3)

14h – 3º colocado x 6º colocado

16h – 4º colocado x 5º colocado

19h – 2º colocado x 7º colocado

21h – 1º colocado x vencedor da repescagem

Semifinal

Quarta-feira (11/3)

19h – Semifinal 1

20h – Semifinal 2

Final