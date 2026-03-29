Com gol no fim, ACBF empata com o Umuarama na estreia da Liga Nacional de Futsal

A ACBF iniciou a sua trajetória na Liga Nacional de Futsal de 2026 com empate. Na noite deste sábado (28), em Carlos Barbosa, o time laranja saiu na frente, levou a virada e buscou o empate quando restavam 11 segundos: 3 a 3 conta o Umuarama-PR.
O segundo duelo do time laranja na LNF será no dia 9 de abril, contra o Minas, em Belo Horizonte.
Com os desfalques importantes de William Bolt e Vilela, principais reforços para a temporada, a equipe do técnico Peri Fuentes iniciou a partida com Pedro Bianchini, Juninho, Luís, Marcolla e Barbosinha. O começo do primeiro tempo foi equilibrado, com poucas oportunidades claras de lado a lado.
Aos sete minutos, após um choque de cabeça com o goleiro Rafa Freitas, o fixo Scheffer, da ACBF, levou a pior e deixou a quadra de maca, precisando ser encaminhado ao hospital. Por conta do atendimento, o jogo ficou paralisado por alguns minutos.
No retorno, a equipe da casa abriu o placar em jogada ensaiada na cobrança de lateral. Aos nove minutos, Meleca se antecipou do marcador e chutou no canto: 1 a 0.
A resposta do Umuarama foi rápida. No minuto seguinte, o goleiro Rhuan avançou à quadra de ataque e fez um passe cruzado para Capinha marcar o gol de empate: 1 a 1.
Aos 13, depois de finalização de média distância, Pedro Bianchini fez a defesa parcial, mas Vini Rod empurrou para as redes e virou o jogo para os paranaenses: 2 a 1 Umuarama. Em desvantagem, a ACBF passou a pressionar, e teve boas chances, com Murilo e Kayke, mas não conseguiu igualar o placar.
No segundo tempo, a equipe de Carlos Barbosa chegou ao empate logo aos três minutos, com o pivô Barbosinha, em chute rasteiro no canto do goleiro: 2 a 2. Só que a reação durou muito pouco. No lance seguinte, Heitor recolocou a equipe paranaense na frente do placar.
A partir daí, a equipe de Carlos Barbosa pressionou até a entrada do goleiro-linha. Quando restavam 11 segundos, em finalização de longe, a bola bateu no braço do atleta paranaense. Pênalti que Luís converteu para empatar o jogo.