Após deixar jogo da LNF de ambulância, ala da ACBF passa bem

Duelo ficou paralisado por cerca de 10 minutos. Duda Knoff / ACBF,Divulgação

A noite de sábado (28) marcou a estreia estreia da ACBF na Liga Nacional de Futsal (LNF) 2026 diante do Umuarama-PR, mas o jogo teve um momento de preocupação no Centro Municipal de Eventos. Diante de um público de aproximadamente 1,5 mil torcedores no ginásio em Carlos Barbosa, um incidente envolvendo o ala Lucas Scheffer paralisou o confronto logo no início.

O lance ocorreu durante uma disputa de bola no primeiro tempo. Scheffer chocou-se de forma violenta contra o goleiro da equipe paranaense, sofrendo um forte impacto na região da cabeça ao bater na quadra.

A gravidade exigiu a entrada da equipe médica em quadra, a imobilização do jogador e a interrupção prolongada do duelo para que o protocolo de concussão e segurança fosse aplicado. O jogador precisou ser encaminhado de ambulância diretamente ao hospital para exames detalhados.

Em nota oficial divulgada para tranquilizar os torcedores, a Associação Carlos Barbosa de Futsal detalhou o estado de saúde do seu camisa 7.

"O atleta Lucas Scheffer, após uma disputa de bola com o goleiro adversário, ainda durante o primeiro tempo da partida de ontem, contra o Umuarama, sofreu um forte impacto na cabeça e foi encaminhado ao hospital. Foi medicado e passou a noite em observação e segue sendo monitorado pela equipe médica da ACBF. O atleta passa bem, e seguirá em recuperação. Desejamos rápida melhora a ele", comunicou o clube.

A saída precoce de Scheffer e a tensão gerada impactaram no ritmo da equipe laranja, que precisou se reorganizar emocionalmente para seguir no duelo. Apesar do cenário adverso e da preocupação com o companheiro, o time laranja levou a virada e buscou o empate quando restavam 11 segundos para o fim.