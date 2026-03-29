Futsal

Susto na estreia
Notícia

Após deixar jogo da LNF de ambulância, ala da ACBF passa bem

Jogo contra o Umuarama ficou paralisado por cerca de 10 minutos para atendimento ao jogador que precisou passar por exames no hospital da cidade

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS