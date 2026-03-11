ACBF vence o Praia Clube, de virada, e está na final da Super Copa Gramado

A ACBF é a primeira finalista da Super Copa Gramado de Futsal. Na noite desta quarta-feira (11), o time da Serra venceu o Praia Clube, de virada, por 2 a 1, e garantiu vaga na decisão do torneio. Barbosinha, no primeiro tempo, e Scheffer, no segundo, marcaram para a equipe laranja.
O outro finalista será o Atlântico, que passou pelo Minas nos pênaltis após empate em 4 a 4 no tempo normal. O clássico gaúcho na decisão será sexta-feira (13), às 20h, no Ginásio Perinão.
A virada
Logos aos dois minutos e meio de partida, Luquinhas pegou o rebote de uma falta e chutou forte no canto direito para abrir o placar para o Praia Clube.
Antes do intervalo, a quatro minutos do fim, o goleador Barbosinha aproveitou a bobeira da zaga para desviar a bola pro fundo das redes.
A virada do time de Carlos Barbosa veio aos 14 minutos do segundo tempo, Scheffer girou bonito entre dois marcadores para marcar o gol da classificação Laranja. Barbosinha ainda perdeu a chance do terceiro ao mandar na trave, com o gol vazio, nos segundos finais de partida.