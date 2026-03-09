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ACBF vence o Campo Mourão nos pênaltis e está nas semifinais da Super Copa Gramado

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, goleiro Vitão brilhou com duas defesas e garantiu a equipe laranja na próxima fase

Maurício Reolon

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