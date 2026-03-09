ACBF vence o Campo Mourão nos pênaltis e está nas semifinais da Super Copa Gramado

Equipe de Carlos Barbosa é a primeira semifinalista do torneio. Duda Knoff / ACBF,divulgação

A ACBF está nas semifinais da Super Copa Gramado de Futsal. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o time de Carlos Barbosa derrotou o Campo Mourão por 4 a 2 nos pênaltis.

Barbosinha fez o gol da equipe laranja no tempo normal e Tom empatou. Nos pênaltis, destaque para o goleiro Vitão, que fez duas defesas.

Foi o terceiro empate em 1 a 1 da ACBF na competição. Na primeira fase, as igualdades foram contra Corinthians-SP e Praia Clube-MG. Nas semifinais, o adversário sai do confronto entre Praia Clube-MG e Cascavel-PR, que se enfrentam a partir das 19h.

O começo de partida no Perinão foi com a equipe de Carlos Barbosa levando mais perigo ao gol adversário. Em um duelo equilibrado, os detalhes fariam a diferença e a ACBF foi mais eficiente na reta final do primeiro tempo.

Quando restavam cinco minutos, Bianchini fez o lançamento longo, o goleiro Canton espalmou para a frente e Barbosinha finalizou para as redes: 1 a 0.

Ainda na primeira etapa, William Bolt acertou um chutaço no travessão em cobrança de falta, enquanto Pedro Bianchini voltou a ser decisivo com boas defesas.

Depois do intervalo, a ACBF mostrou estar disposta a ampliar a vantagem e logo criou duas boas chances, com Vilela. O Campo Mourão respondeu com chute de Tom na trave. A partir daí, o time de Peri Fuentes conseguiu controlar as ações e foi pouco ameaçado, além de criar chances de fazer o segundo gol.

Restando oito minutos, em outra jogada bem trabalhada pelos paranaenses, Tom finalizou de cavadinha, Bianchini desviou e a bola novamente acertou o travessão. Menos de dois minutos depois, Tom tabelou com o companheiro e repetiu a cavada, desta vez certeira, tirando do goleiro da ACBF: 1 a 1.

Na tentativa de resposta rápida, Bianchini lançou no fundo da quadra e Barbosinha acertou um voleio que parou na trave. Logo depois, Daniel foi expulso por agressão em William Bolt. Com um a mais em quadra, a ACBF não conseguiu aproveitar a vantagem e o jogo terminou empatado.

Nos pênaltis, o goleiro reserva da ACBF, Vitão, brilhou defendendo as cobranças de Jhonny e Selbach. Vilela, William Bolt, Luís e Juninho marcaram e garantiram a vaga do time laranja: 4 a 2.







