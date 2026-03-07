ACBF empata com o Praia Clube na segunda partida pela Super Copa Gramado 

Equipe de Minas Gerais fechou a participação na liderança do Grupo A. Guilherme Rudnicki Fattori / Super Copa Gramado,Divulgação

No segundo duelo pela Super Copa Gramado de Futsal, um novo empate para a ACBF. O time de Carlos Barbosa ficou no 1 a 1 com Praia Clube-MG, neste sábado (7), no Ginásio Perinão. Scheffer marcou o gol da equipe laranja.

Com dois pontos em duas partidas, a equipe de Peri Fuentes ficou na segunda colocação do Grupo A, atrás do Praia, que marcou quatro, e avançou de forma direta às quartas de final. Agora, ambos aguardam o adversário da próxima etapa, que será definido após o fim da fase classificatória. As quartas de final serão na segunda-feira (9).

A primeira etapa iniciou equilibrada, mas a ACBF foi mais efetiva no ataque. Aos nove minutos, Scheffer tentou o passe para Barbosinha, mas acabou desarmado. Porém, aproveitando o rebote, o fixo soltou uma bomba de pé direito e fez 1 a 0.

A partir daí, o grande destaque foi Pedro Bianchini, com pelo menos três grandes defesas para evitar o empate dos mineiros antes do intervalo.

Na segunda etapa, o ala Marcolla foi expulso logo aos nove segundos, após cometer a falta em um lance claro de gol. Mesmo com um a menos em quadra, o time de Carlos Barbosa conseguiu manter o resultado.

Porém, o Praia era melhor e chegou ao empate aos cinco minutos, com Claudinho finalizando e Vilela desviando contra a própria meta: 1 a 1.

O gol do time mineiro fez a partida ficar mais aberta. Pedro Bianchini voltou a aparecer com destaque, evitando a virada da equipe de Uberlândia. Já no ataque, a ACBF demonstrava dificuldades de concluir lances de perigo. Sendo assim, as melhores chances vinham em finalização de longa distância.