ACBF empata com o Corinthians na estreia da Super Copa Gramado

Meleca (D) marcou o gol do time laranja Gabriel bremstrop / Super Copa Gramado,Divulgação

A primeira rodada da Super Copa Gramado de Futsal 2026 foi realizada na noite desta quinta-feira (5), no Ginásio Perinão, em Gramado. E os três confrontos terminaram empatados.

No fechamento da rodada tripla, a ACBF ficou no 1 a 1 com o Corinthians. Meleca abriu o placar e Maicon empatou o jogo. Os dois gols saíram na segunda etapa.

O time de Carlos Barbosa volta à quadra no sábado (7), às 18h, contra o Praia Clube. A equipe mineira estreia nesta sexta-feira (6), quando enfrenta o Corinthians.

Nos outros duelos desta quinta, Campo Mourão e Vasco ficaram no 3 a 3, enquanto Atlântico e Cascavel não saíram do 0 a 0. Ao final da primeira fase, os sete primeiros colocados avançam às quartas de final, enquanto o oitavo e o nono na classificação geral disputam uma repescagem.

A entrada permanece gratuita para o público. GZH transmite todas as partidas pelo Youtube.

2ª rodada (sexta-feira, 6):

17h - Atlântico x Minas

19h - Campo Mourão x Magnus

21h - Corinthians x Praia clube