ACBF derrota o Atlântico e conquista título inédito da Super Copa Gramado

A ACBF iniciou a temporada em que celebra 50 anos de história levantando taça. Nesta sexta-feira (13), o time de Carlos Barbosa teve um início avassalador e derrotou o rival Atlântico por 5 a 3. Com isso, garantiu a conquista da Super Copa Gramado de Futsal.
O troféu inédito para a galeria da equipe laranja foi confirmado com uma campanha invicta, com duas vitórias e três empates. Na decisão, que foi acompanhada por mais de 2,2 mil torcedores, Vilela, Marcolla, Barbosinha, William Bolt e Juninho marcaram os gols da ACBF. Serginho e Ruanzin (duas vezes) descontaram para o Galo de Erechim.
No duelo no Ginásio Perinão, a ACBF começou a partida impondo seu ritmo. Com apenas 1min06s, William Bolt cobrou lateral e Vilela finalizou de primeira para fazer 1 a 0.
Logo depois, após uma rápida troca de passes, Marcola recebeu dentro da área e concluiu no canto, marcando 2 a 0.
A equipe de Carlos Barbosa continuou melhor e ampliou aos 17min38s. William Bolt recebeu com liberdade e, na frente do goleiro, deu a assistência de calcanhar para Barbosinha, que finalizou firme para fazer 3 a 0.
Na volta para o segundo tempo, o Atlântico descontou. Aos quatro minutos, pênalti de Pedro Bianchini em Malcom. Serginho cobrou com categoria e descontou: 3 a 1.
A comemoração, porém, durou pouco. Aos 5min40s, William Bolt cobrou falta rasteira, de longa distância, e a bola passou entre as pernas do goleiro Ryan: 4 a 1.
O Atlântico ainda voltou a marcar aos 8min25s. Em lançamento de Ryan, Ruanzin descontou. Quando o técnico Paulinho Sananduva iria colocar o goleiro-linha em quadra, a ACBF aproveitou um erro de passe e ampliou novamente, com Juninho.
Quando restavam menos de dois minutos, João Vitor finalizou e, no rebote, Ruanzin fez o terceiro, reduzindo a vantagem da ACBF, que confirmou a conquista do título inédito da Supercopa Gramado.
— Era um clássico gaúcho, ginásio cheio e fico muito feliz pelo título. No decorrer dos jogos, a gente se encaixou, e conseguimos melhorar a cada partida. É um ano importante para o clube, e nós jogadores sabemos da responsabilidade que temos. Nos dá uma moral para a sequência da temporada — avaliou o pivô Barbosinha.