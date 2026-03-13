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Clássico gaúcho
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ACBF busca título inédito da Super Copa Gramado contra o atual campeão Atlântico

Jogo que define que fica com a taça será nesta sexta-feira (13), no Ginásio Perinão, com entrada gratuita ao público

Maurício Reolon

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