ACBF busca título inédito da Super Copa Gramado contra o atual campeão Atlântico

ACBF venceu o Praia Clube por 2 a 1 nas semifinais. Duda Knoff / ACBf,Divulgação

O principal clássico do futsal gaúcho vai ter o seu primeiro capítulo em 2026 em uma decisão de taça. ACBF e Atlântico se enfrentarão nesta sexta-feira (13), às 20h, no Ginásio Perinão, na final da Super Copa Gramado.

O time de Carlos Barbosa garantiu a vaga ao derrotar o Praia Clube-MG nas semifinais por 2 a 1. Na campanha, a equipe de Peri Fuentes ainda acumula três empates em 1 a 1.

Para o fixo Scheffer, um dos reforços contratados para a atual temporada, alcançar a final do torneio de pré-temporada é um bom indício para o restante do ano.

— Em se tratando de ACBF, tem que colocar esse time nas finais. Ainda mais estando na temporada dos 50 anos. Foi um baita jogo, sabíamos das dificuldades, mas conseguimos chegar na final e vamos em busca desse título — destacou Scheffer.

Do outro lado, estará o reformulado time do Atlântico, atual campeão da Super Copa de Gramado. Nas semifinais, a classificação veio de forma dramática, nos pênaltis, com o protagonismo do goleiro Ryan, ex-ACBF, que defendeu três cobranças.

— A gente vem de uma Supercopa muito intensa, onde perdemos um título em casa. E perdemos também cinco atletas contundidos. Mesmo assim, estamos dando conta do recado. Nos pênaltis, é treino. Estava bem confiante e, felizmente, consegui ajudar o Atlântico a chegar na final — comentou Ryan.

A organização orienta que os torcedores cheguem cedo ao ginásio para garantir lugar nas arquibancadas e evitar filas ou transtornos. A expectativa é de casa cheia para coroar uma semana histórica de futsal na Região das Hortênsias.

A partida terá transmissão em imagens no Youtube de GZH e também na Gaúcha Serra. A entrada é franca para quem quiser acompanhar ao duelo no Ginásio Perinão.