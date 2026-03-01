ACBF 50 anos: quem ajudou a construir vitórias recentes e ainda busca novos títulos

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Murilo permanece na ACBF para a temporada dos 50 anos do clube. Porthus Junior / Agencia RBS

Murilo vive sua oitava temporada com a camisa da ACBF, em uma trajetória construída com amor, carinho e muito trabalho, marcas de uma relação sólida com a instituição e de forte identificação com a torcida de Carlos Barbosa. Aos 36 anos, o ala está em sua terceira passagem pelo clube, carregando experiência, liderança e o sentimento de pertencimento de quem conhece o peso da camisa laranja.

Foi nesse caminho que Murilo ajudou a escrever capítulos importantes da história recente da ACBF, integrando o elenco campeão da Liga Nacional de 2015 e, no ano seguinte, da Taça Brasil, conquistas que reforçam seu vínculo com o clube e o colocam como personagem ativo de um passado vitorioso que segue inspirando o presente.

— Uma relação muito bacana, de amor, carinho, muito trabalho. Feliz e realizado em estar iniciando mais uma temporada. Já passei por muita coisa, tenho uma identidade muito forte aqui com o clube, com a torcida. Feliz de estar nessa temporada histórica — afirmou o jogador.

Na conquista de 2015, em uma tarde inesquecível e com uma atuação de luxo, a ACBF sagrou-se pentacampeã da Liga Nacional Futsal. A equipe de Carlos Barbosa venceu o Orlândia por 5 a 1, em casa, e garantiu o título nacional que não vinha desde 2009. Murilo marcou um dos gols da vitória.

— Foi um ano mágico. A gente conseguiu ganhar todas as competições que disputamos. Já me vem a lembrança do ginásio, naquele dia que fomos campeões aqui, lotado. Então, foi um dia histórico, um dia mágico, que a gente vai fazer de tudo para repetir este ano — lembrou e completou:

— Eu me recordo que o Marquinhos Xavier usava todos os jogadores, em praticamente todos os jogos, e todo mundo entrava com muito comprometimento, com uma intensidade muito grande. Ganhamos com propriedade de uma equipe que era muito forte, que tinha grandes jogadores. E eu fiz o segundo gol. Me recordo. Foi um dia mágico para todos.

Murilo, ala da ACBF, em ação pela Liga Nacional de Futsal. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

Ano importante

Na temporada dos 50 anos, a ACBF buscará encerrar um jejum que dura justamente desde 2015, a última vez em que o clube ganhou a Liga Nacional. Murilo esteve presente e buscará repetir o feito.