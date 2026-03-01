Futsal

Personagens
Notícia

ACBF 50 anos: quem ajudou a construir vitórias recentes e ainda busca novos títulos

Aos 36 anos, o ala Murilo está na sua terceira passagem pelo clube. Em 2015, conquistou o título da Liga Nacional, e no ano seguinte a Taça Brasil

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS