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ACBF 50 anos: o treinador das últimas conquistas de Liga Nacional e Libertadores 

Marquinhos Xavier, atual técnico da Seleção Brasileira, esteve no comando da equipe laranja nos títulos de 2015 e 2019, marcando a fase mais recente das taças nacionais e internacionais do clube.

Eduardo Costa

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