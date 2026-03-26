"A ACBF é um clube multicampeão e eu quero deixar o meu nome gravado na história", diz ala William Bolt

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Laranja Mecânica estreia na Liga Nacional de Futsal neste sábado (28), contra o Umuarama

Camila Corso

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