"A ACBF é um clube multicampeão e eu quero deixar o meu nome gravado na história", diz ala William Bolt

Ala marcou um dos gols na conquista do título da Super Copa Gramado. Eduardo Knoff / ACBF/Divulgação

Neste sábado (28), a ACBF inicia oficialmente a temporada de 2026. Em Carlos Barbosa, a equipe recebe o Umuarama na estreia da Liga Nacional de Futsal. A partida inicia às 20h30min, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

No ano do cinquentenário, a ACBF que voltar a erguer taças e, para isso, manteve a base do elenco e trouxe peças fundamentais para uma nova fase do clube. Um deles chegou do rival Atlântico: o ala William Bolt.

— A ACBF é um clube multicampeão e eu quero deixar o meu nome gravado na história. Estou feliz aqui e espero continuar sendo feliz o tempo que eu estiver aqui. Espero que sejam longos anos vestindo a camisa da ACBF — disse William, que completou:

— Essa é a minha marca registrada, muita entrega para o time, tentando ajudar aos máximos companheiros e se pintar uma bolinha, tentar fazer um gol também para ajudar.

Em 2026, o clube disputa competições estaduais, Liga Nacional de Futsal e Libertadores. A estreia oficial é no próximo sábado, quando a Laranja Mecânica enfrenta o Umuarama.

— Não vai ter jogo fácil na Liga Nacional. Eles vêm com uma equipe bem reformulada, com jovens jogadores, então a gente tem que estar com a atenção 100%. Faca nos dentes, não pode deixar o Umuarama gostar do jogo. Vai ser um jogo muito difícil, bastante estudado, mas acredito que a gente está bem preparado para iniciar com o pé direito — disse.

No início de março, a ACBF conquistou a Super Copa Gramado de Futsal, competição de pré-temporada que, pela primeira vez, integrou o calendário oficial da LNF. Na final, a equipe derrotou o Atlântico, por 5 a 3. Bolt participou ativamente das jogadas e marcou um gol para levantar o título inédito.

— A gente não podia perder esse jogo de maneira alguma e graças a Deus a gente foi feliz em começar com o pé direito nesse ano tão importante para a ACBF. Nós que estamos aqui nesse ano, somos privilegiados de carregar essa história, então nada melhor que começar com o título para dar confiança total — disse.