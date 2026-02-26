Futsal

Capítulo 4
Notícia

ACBF 50 anos: quando Carlos Barbosa foi conquistar o mundo

Em 2001, a equipe laranja sagrou-se campeã da Copa Intercontinental, disputada na cidade de Norilsk, na Rússia. Depois levou mais duas vezes a maior competição do planeta

Eduardo Costa

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