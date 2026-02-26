ACBF 50 anos: quando Carlos Barbosa foi conquistar o mundo

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ACBF campeã mundial em 2001 na Rússia. ACBF / Divulgação

A gigante da Serra Gaúcha rompeu fronteiras e se tornou referência internacional. Os títulos fora do país também fortaleceram a marca ACBF no Exterior e garantiram um impacto mundial para o clube. Meio século depois da sua fundação, a história continua sendo escrita, agora com o mundo como palco.

No ano do primeiro título nacional em 2001, a ACBF também abriu as portas para as conquistas internacionais. Naquela temporada, além dos títulos da Taça Brasil e da Liga Nacional, o time levou o Mundial.

O time de Carlos Barbosa conquistou a Copa Intercontinental, o Mundial da época, com 100% de aproveitamento. Foram três jogos e três vitórias, com 17 gols marcados e apenas um sofrido. No último confronto, venceu o Norilsk Nickel por 2 a 0, e sagrou-se campeã na cidade de Norilsk, na Rússia. A competição ainda não tinha o aval da Fifa.

Os gols foram marcados por Marquinho e Bella. Antes, na fase classificatória, a ACBF havia derrotado o Simurg, campeão da Bielorrússia por 8 a 0, e a seleção dos Estados Unidos por 7 a 1.

Os 14 campeões que participaram da campanha da Copa Intercontinental foram os goleiros Lavoisier, Gustavo e Marciano; os alas Fininho, Bella, Ronaldo, Pablo e Marquinho; os fixos Márcio e Chupeta e os pivôs Índio, Saulo, César Paulo e Gabriel.

O mundo é laranja

Em 2004, a ACBF conquistou o mundo pela segunda vez. Ver Descrição / Ver Descrição

Em 2004, a ACBF foi a primeira equipe de futsal do planeta a ostentar o título de campeã do mundo, após o órgão máximo do esporte, a Fifa, apadrinhar a disputa.

Foi no dia 22 de fevereiro, ao vencer o Playas de Castellón, da Espanha, por 6 a 3, na grande decisão disputada em Barcelona, em uma arena montada especialmente para o evento, na casa do adversário. Com atuação dominante, o time da Serra marcou com Carlinhos, Jonas e Fininho, grande protagonista sendo o autor de quatro gols na final, desempenho que o credenciou como artilheiro e melhor jogador da competição.

— Todos os títulos foram importantes. Teve o de 2004, o Mundial de Clubes pela Fifa, os outros foram reconhecidos depois. Só tenho que agradecer a Deus pela escolha que eu fiz, à minha família, à minha esposa que sempre esteve comigo. Foram quase nove anos aqui na entidade, e fico muito feliz de poder fazer parte dessa história — afirmou Fininho.

2012, o tri

Em 2012, a consagração do tricampeonato jogando em casa, quando a ACBF sediou a Copa Intercontinental pela primeira vez em Carlos Barbosa.

Além da ACBF, participaram da competição o Inter Movistar, da Espanha, algoz em 2011 e então atual campeão mundial, o Città Montesilva, da Itália, campeão europeu, e o Boca Juniors, da Argentina, como equipe convidada.

Na grande decisão, disputada em 30 de junho de 2012, diante de seis mil pessoas que lotaram o Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, a ACBF impôs seu jogo desde o início e venceu o Inter Movistar por 4 a 1.

Thiaguinho abriu o placar, seguido por gols de Rodrigo e Poletto ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, Ortis diminuiu para os espanhóis, mas Rodrigo marcou novamente e confirmou o título mundial. O time comandado por Paulinho Sananduva levava mais uma grande conquista para Carlos Barbosa.

— Nossa aposta era em uma marcação forte. Mas não abdicamos de jogar em nenhum momento. É um momento muito importante para o futsal brasileiro — disse o técnico Paulinho Sananduva ao Jornal Pioneiro, logo após a partida.



