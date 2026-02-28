ACBF 50 anos: o profissional que dedicou boa parte da vida ao clube e eternizou sua paixão na pele

Ler resumo

Farroupilha fez a tatuagem da ACBF no braço esquerdo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Luiz Carlos Schimtz, conhecido como Farroupilha, começou sua trajetória na ACBF aos 25 anos e construiu uma história que se estendeu por 37 temporadas, entre 1986 e 2022. Torcedor assumido e profissional dedicado, exerceu funções como massagista e roupeiro, sempre presente nos bastidores e no convívio diário com jogadores, treinadores e dirigentes.

— Esses dias, o meu neto estava olhando e disse: "Olha só quanta medalha tu tens aqui". E aí comecei a explicar como que era. É muito emocionante, porque se tu ficas pensando no começo, lá na época de amador, era tudo difícil — comentou Farroupilha.

Ao longo de mais de três décadas, a ACBF deixou de ser apenas um local de trabalho e se transformou em uma extensão da própria família de Farroupilha. A identificação e o carinho pelo clube ultrapassaram as linhas da quadra e chegaram até a sua própria pele, com tatuagens que simbolizam a paixão pela camisa laranja.

— Essa tatuagem aqui foi em 2016. Tinha o Murilo, que hoje está ainda aqui, o Bruno e o Rafael, e fomos campeões em 2015 na Liga, com o Marquinhos Xavier de técnico. E eles disseram assim: "Tu tens que botar o escudo da ACBF aqui, tu é patrimônio da ACBF, e tem que fazer o troféu da competição". Aí, na brincadeira, fomos lá e fizemos a tatuagem. Está aí. Vai ficar para o resto da vida — relembrou.

Tatuagem da ACBF no braço esquerdo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A presença constante no vestiário, marcada pelo bom humor e pela irreverência, fez de Farroupilha uma figura conhecida e querida não apenas em Carlos Barbosa, mas também no cenário nacional do futsal.

Curiosamente, o reconhecimento que conquistou no esporte era algo inimaginável quando tudo começou. Farroupilha recorda que ouviu falar da ACBF pela primeira vez em 1984, durante o tradicional Citadino de Futsal, realizado na Escola Santa Rosa.

Na época, ainda recém-chegado a Carlos Barbosa despertou sua curiosidade e o fez começar a acompanhar o clube de perto. Dois anos depois, em 1986, veio o convite que mudaria sua vida: Lírio Foppa, então supervisor da ACBF, o chamou para integrar a equipe de trabalho.

Mesmo sem experiência, ouviu que aprenderia no dia a dia e começou como roupeiro. Com o tempo, envolveu-se cada vez mais com a rotina do clube e foi direcionado ao cargo de massagista da equipe juvenil, função que desempenharia com dedicação até se tornar uma das figuras mais emblemáticas e longevas da história da ACBF.