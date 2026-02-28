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ACBF 50 anos: o profissional que dedicou boa parte da vida ao clube e eternizou sua paixão na pele

Luiz Carlos Schimtz, o Farroupilha, construiu um percurso de quase quatro décadas, atuando nos bastidores como massagista e roupeiro

Eduardo Costa

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