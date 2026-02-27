ACBF 50 anos: o goleador que entrou para a história

Choco segura a camisa que usava em 1996. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano de 1996 ficará para sempre na história da ACBF como o ponto de partida das grandes conquistas do clube. Naquela temporada, o pivô Carlos Roberto Castro da Silva, ou simplesmente Choco, então destaque da Enxuta, de Caxias do Sul, desembarcou em Carlos Barbosa. E não foi apenas para fortalecer sua própria trajetória, mas para ajudar a transformar o destino de uma equipe que há duas décadas perseguia seu primeiro título.

Sua chegada, inicialmente contestada, tornou-se o alicerce de uma campanha que mobilizou a cidade e inaugurou a era vencedora da ACBF. Em quadra, Choco era o pivô forte, que incomodava os adversários e, principalmente, os goleiros rivais. Ele brilhou como goleador do Gauchão, encerrando a competição com 32 gols.

— Foi um ano muito importante, para mim, em 1996. Campeão brasileiro com a Enxuta, e depois de ir para a Carlos Barbosa ser campeão estadual, ter feito o gol do primeiro título, um título importante que depois desencadeou outros vários títulos da ACBF — lembrou Choco.

A chegada à equipe de Carlos Barbosa representou, segundo o ex-pivô, um divisor de águas em uma trajetória que já incluía passagens por diversos clubes. Em 1996, ele não apenas conquistou o Estadual e foi goleador da competição, enfrentando um Inter repleto de grandes nomes. O caminho até o primeiro título da ACBF foi carregado de pressão e responsabilidade.

A equipe buscava uma conquista inédita após 20 anos de fundação e enfrentava o que era considerado um dos campeonatos mais difíceis do país. A mobilização da cidade foi decisiva.

— A ACBF foi um divisor de águas. Eu já tinha jogado no Inter, tinha sido bicampeão. Depois, em 1989, 1990 e 1991 fui campeão gaúcho pela SER Itaqui. Eu vim para a ACBF e fui campeão gaúcho, goleador da competição, enfrentando o Intern, que era um time muito forte, que tinha Manoel Tobias, Serginho, Vaguinho, Edinho e Danilo. Era muito forte mesmo. E a gente desbancou aquele time — comentou Choco.

Choco na partida decisa diante do Inter. Nereu de Almeida / Banco de Dados,BD

Na final contra o Inter, dois confrontos equilibrados marcaram a disputa. Em Porto Alegre, no Gigantinho, a ACBF levou o empate faltando cerca de 30 segundos, mas voltou confiante para decidir em Carlos Barbosa. O gol decisivo de Choco nasceu de uma cobrança de falta lateral.

— O gol foi um lance do Fininho, que ele deu um drible na ala e já tinha estourado as faltas do Inter. E, normalmente, quem batia as faltas era o Fininho. Ele pegou a bola, foi para bater, e aí eu disse: "Quer que eu bata?" Eu peguei e bati da lateral e dei um bico, mais em cima da bola. Foi um gol emocionante. Meu pai estava no ginásio, ele passou mal. Eu fui saber depois disso. Explodiu o ginásio. E o Inter não acreditou, porque os caras estavam certos que iriam vencer a gente aqui — recordou.

Mais de duas décadas depois, o ex-jogador permanece morando em Carlos Barbosa, cidade que descreve como acolhedora aos atletas, e viu de perto a equipe se tornar multicampeã no futsal nacional e internacional.

— Eu acho que Carlos Barbosa é uma cidade que nos acolheu, e todos os atletas que vêm aqui são acolhidos. E temos que dar o retorno — finalizou.