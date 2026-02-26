ACBF 50 anos: o dia em que o Brasil descobriu a força da Laranja Mecânica da Serra

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Festa em Carlos Barbosa pela conquista do título em 2001. Valdir Friolin / Agencia RBS

À medida em que a ACBF crescia, o país passava a olhar para Carlos Barbosa e a Serra Gaúcha com admiração. Veio a ascensão no cenário do futsal brasileiro, as grandes conquistas, a afirmação de uma escola de jogo, as demonstrações de força da torcida e o surgimento de personagens que definiram gerações. Foi o momento em que a ACBF deixa de ser um time emergente e assumiu seu lugar entre as maiores forças do Brasil.

A conquista inédita da Liga Nacional de Futsal em 2001 teve um sabor especial para a ACBF e para a torcida que lotou o ginásio em Carlos Barbosa no terceiro jogo da final. Na decisão, a equipe laranja encarou a Ulbra e conquistou o título após uma virada na série: mesmo tendo perdido o primeiro confronto por 7 a 3, reagiu com autoridade ao vencer as duas partidas seguintes, por 5 a 2 e 6 a 1, garantindo o troféu com atuações consistentes e domínio nos momentos decisivos.

Sob o comando de Jarico, a goleada por 6 a 1 sobre a Ulbra coroou uma campanha marcada por regularidade, intensidade e um modelo de jogo que já demonstrava maturidade para alcançar o topo do futsal brasileiro.

— Depois do título gaúcho de 1996, eu fui demitido duas vezes por não ter ido bem em competições a nível nacional. Em 2001, eu fui convocado novamente pelo Rudy Vieira, dizendo que a ACBF queria a minha volta e que eu seria o treinador dos 25 anos. E disse que faríamos um time para ser campeão da Liga Nacional — relembrou Jarico.

Jogadores da ACBF levantam a taça no Ginásio da ACBF. Valdir Friolin / Agencia RBS

A campanha do título teve 29 jogos, 17 vitórias, seis empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 66%. A torcida da ACBF fez uma festa marcante na decisão, com ginásio tomado por cores e cânticos, e mais 4,5 mil torcedores presentes. A festa reforçava a ligação histórica entre o clube e a população de Carlos Barbosa.

A equipe comandada por Jarico tinha nomes importantes do futsal nacional como o goleiro Lavoisier, os fixos Chupeta e Ronaldo, os alas Fininho, Bella e Pablo, além dos pivôs Índio e César Paulo. Ainda faziam parte do grupo Marquinho, Márcio, Gustavo, Vinicius, Saulo, Gabriel e Marciano.







