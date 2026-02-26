Futsal

Capítulo 3
Notícia

ACBF 50 anos: o dia em que o Brasil descobriu a força da Laranja Mecânica da Serra

Em 5 de agosto de 2001, o time de Carlos Barbosa rompeu as fronteiras e conquistou o seu primeiro título nacional 

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS