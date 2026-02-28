ACBF 50 anos: Jarico, 21 títulos e a construção de uma identidade campeã

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Jarico com a taça do Mundial de 2001 conquistava em Norilsk, na Rússia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Natural de Estrela, Jari da Rocha, o Jarico, escreveu seu nome na história da ACBF. Ele foi o primeiro treinador da era profissional do clube, conduzindo a equipe à conquista do seu primeiro título oficial, o emblemático Campeonato Gaúcho de 1996. A partir dali, sua trajetória se entrelaçou com a evolução do futsal de Carlos Barbosa.

O treinador e o time moldaram um estilo competitivo e disciplinado que projetaria a equipe ao cenário nacional e internacional. Com liderança firme e senso tático apurado, Jarico pavimentou um caminho que transformou a ACBF em referência da modalidade.

Ao longo de sua carreira, acumulou 21 títulos como treinador da equipe, entre eles conquistas de enorme relevância para o futsal brasileiro: a Liga Nacional em 2001 e 2006, a Taça Brasil e o Mundial de Clubes em 2001, além do Sul-Americano e da Copa América de Futsal em 2002.

— Em 2001, foi a conquista da Liga Nacional e do Intercontinental. Depois veio, numa sequência de 2002 também, o Sul-Americano, a Copa Conmebol. Então, nesses títulos, eu tive o privilégio de estar em todas as primeiras conquistas. Foi um momento marcante dentro da minha carreira — lembra Jarico.

Jarico na sala de troféus da ACBF. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No âmbito estadual, voltou a levantar o Campeonato Gaúcho em 2002 e em 2008, reafirmando seu domínio regional. Cada troféu ampliou seu legado, consolidando Jarico como um dos grandes treinadores da história da ACBF e do futsal nacional.

— Eu falo muito do título de 96. Uma coisa que me marcava muito, porque após as duas demissões que eu tive, eu não tinha conseguido ser campeão brasileiro. Então, acabou que em 1998, depois de ser demitido aqui, eu fui pro Inter e acabei sendo campeão brasileiro lá. Então, aquilo me deu um alívio e a confiança para no futuro vir aqui dentro da ACBF buscar os títulos — finalizou Jarico.

JARICO NA ACBF

Jarico na conquista da Liga Nacional de 2001. Valdir Friolin / Agencia RBS