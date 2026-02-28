ACBF 50 anos: Fininho, o craque das primeiras grandes conquistas do clube

Fininho (C) com a taça de campeão da Liga Futsal 2004, na decisão contra a Ulbra, em Carlos Barbosa. Roni Rigon / Agencia RBS

Não havia que não temesse a canhota de Paulo Sérgio Lira Góes. Paraibano de João Pessoa, Fininho entrou para a história do futsal brasileiro pela habilidade, a potência do chute de pé esquerdo e o protagonismo em momento decisivos, seja pelos clubes ou defendendo o Brasil.

O jogador esteve presente nas primeiras grandes conquistas da ACBF. Ele recorda com clareza o impacto de sua chegada ao clube em 1996, ano em que deixou a Enxuta, de Caxias do Sul, para assumir um novo desafio em Carlos Barbosa. Era o primeiro atleta da seleção brasileira contratado pela equipe laranja, movimento considerado ousado à época.

— Eu tenho a camisa da ACBF como se fosse a minha segunda pele. Nunca escondi isso de ninguém, sempre falei. Eu vim em 1996, fui o primeiro atleta de seleção brasileira a ser contratado. Saí da Enxuta, e a minha saída foi um pouco conturbada, porque a Enxuta tinha um nome muito grande — contou Fininho.

Com apenas 18 anos de existência, a ACBF ainda não havia alcançado resultados expressivos no cenário estadual, mas vivia um momento de transformação. Em 1996, o clube conquistou seu primeiro título gaúcho, um marco que Fininho considera o mais importante de sua trajetória.

— É claro que todos os títulos são muito importantes na carreira de um atleta, mas o principal título para mim foi o de 1996. É o primeiro Gauchão da entidade — disse o ex-jogador.

Fininho em treinamento na época da ACBF. Almir Dupont / Agencia RBS

A partir dali, Fininho escreveu uma sequência inédita de conquistas: a primeira Taça Brasil, a primeira Liga Nacional, a primeira Libertadores e o primeiro Mundial de Clubes da história da ACBF. Nenhum outro atleta alcançou essa sequência inaugural de títulos com o clube.