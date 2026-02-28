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ACBF 50 anos: confira o caderno especial que celebra o aniversário do time de Carlos Barbosa

Fundada em 1976, a ACBF consolidou-se como referência nacional no futsal, com títulos e gestão reconhecida.

Eduardo Costa

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