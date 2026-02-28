ACBF 50 anos: confira o caderno especial que celebra o aniversário do time de Carlos Barbosa

Camisa de 2026 tem a referência da celebração das cinco décadas de história. Porthus Junior / Agencia RBS

Completar 50 anos com uma trajetória tão impactante é para poucos. Afinal, só o esporte é capaz de colorir uma cidade inteira em laranja, preto e branco, e transformá-la a tal ponto que hoje é reconhecida nacionalmente, e até fora do país, pela representatividade de quatro letras: ACBF.

A Associação Carlos Barbosa de Futsal é mais do que um time, uma equipe de futsal. Em cinco décadas, virou motivo de orgulho para uma comunidade e, claro, para todos os gaúchos e brasileiros. Ajudou a transformar e a valorizar a modalidade como um negócio.

Virou sinônimo de gestão competente e de resultados dentro de quadra. Com o passar dos anos, se modernizou, investiu nas categorias de base, e hoje busca retomar o posto de protagonista em um cenário cada vez mais competitivo.

Ao completar cinco décadas neste 1º de março, não há como deixar de valorizar Clovis Tramontina e tantos outros dirigentes que conduziram a ACBF até os seus 50 anos. Os barbosenses, certamente, estão orgulhosos por essa marca e por tudo o que foi construído até aqui.