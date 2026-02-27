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ACBF 50 anos: com herança laranja, menino transforma história familiar em paixão pelo clube

Vinícius Migotto, 10 anos, herdou o vínculo com a equipe de Carlos Barbosa e, desde cedo, transformou as histórias do avô em admiração pelo futsal

Eduardo Costa

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