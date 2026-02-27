ACBF 50 anos: Bolívar Zuanazzi, um dos presidentes mais longevos da história do clube

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Bolívar Zuanazzi, 73 anos, é um dos presidente mais longevos da ACBF. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Bolívar Zuanazzi, 73 anos, é um dos dirigentes que mais vezes foi presidente da ACBF ao longo das cinco décadas de história do clube. Ele esteve à frente da instituição em seis temporadas: 2002, 2003, 2018, 2019, 2024 e 2025. Nesse ranking, fica atrás apenas de Clovis Tramontina, fundador da entidade e atual presidente, que caminha para seu oitavo período no comando da agremiação.

— Um torcedor brincou dizendo: "Bolívar, tu vai querer ser mais vezes presidente do que o próprio Clóvis? (risos)". Não, é que ele me convidou E a gente estava disposto. Ainda temos saúde para essas coisas, mas longe disso de a gente querer ser expoente nesse sentido — afirmou o ex-presidente.

Natural de Ipumirim, em Santa Catarina, Bolívar começou sua relação com a ACBF em 1982, quando chegou a Carlos Barbosa, e acompanhava o clube como torcedor nas arquibancadas, em uma época em que o futsal ainda era amador. Com a profissionalização da equipe e o crescimento da representatividade na cidade, ele passou a integrar a diretoria após convite do então presidente Ezelindo Migotto.

— Como a gente participava bastante da sociedade, penso que ele viu a possibilidade de eu assumir esse cargo. Inicialmente, eu fiquei bastante apreensivo, em função de que nós tínhamos jogadores de seleção. A gente conseguiu entrar na administração e desenvolver um trabalho que profissionalmente já estava consolidado — contou Bolívar.

O primeiro mandato como presidente ocorreu no início dos anos 2000, período marcado pela consolidação administrativa e por conquistas expressivas fora do país. Bolívar esteve à frente do clube durante campanhas internacionais importantes, com quatro títulos de Libertadores, acompanhando a equipe também em competições na Europa e na Ásia.

Dentre elas, a disputa do Mundial na Tailândia, e jogos históricos na Espanha, vivenciando de perto o crescimento da marca ACBF no cenário global.

Entre os momentos mais marcantes de sua trajetória, Bolívar destaca a conquista da fase sul da Libertadores, em 2001, no Uruguai, diante do Banespa, então considerado uma seleção do futsal brasileiro. Também relembra a campanha vitoriosa na Venezuela, em meio a um cenário político conturbado, que exigiu superação dentro e fora de quadra.

— São jogos que realmente marcaram na minha vida em função de que foram conquistas fora daqui. Então, isso tu enfrenta um ambiente diferente, a tal ponto de que na volta de Valera até Caracas nós tivemos dificuldades, porque na época estavam acontecendo manifestações em Caracas, e a van que era para nos levar para o aeroporto nos deixou na mão porque estava fazendo transporte de manifestantes até Caracas — lembrou.

A volta em 2024

O convite para a presidência partiu de Ezelindo Migotto, após sua atuação ativa na comunidade local. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após atuar como conselheiro, Bolívar voltou a ser chamado para presidir o clube em 2018 e 2019, e novamente em 2024 e 2025. Nesse período, acompanhou de perto a reestruturação institucional da ACBF, com foco especial no fortalecimento das categorias de base.

Ao avaliar sua passagem pela presidência, Bolívar ressalta que os seis anos à frente do clube foram vividos em contextos distintos, acompanhando a evolução da ACBF como equipe e como instituição.

Para ele, o crescimento estrutural e esportivo do clube foi determinante para que Carlos Barbosa se consolidasse como capital nacional do futsal.