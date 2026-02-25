ACBF 50 anos: as origens da gigante de Carlos Barbosa

Há 50 anos, no dia 1º de março, um clube, de uma cidade com 30 mil habitantes na Serra Gaúcha, nasceu para ultrapassar as barreiras estaduais, nacionais e internacionais. A ACBF, fundada em 1976, virou muito mais do que um escudo. Tornou-se memória viva, presença constante nas quadras e que reverbera pelo mundo. Em Carlos Barbosa, o futsal pulsa e ecoa como um time que aprendeu a transformar dedicação em paixão e identidade.
A tradição da equipe laranja não surgiu apenas dos títulos conquistados, mas da força humana que a sustentou. Assim, a ACBF não apenas vence. O clube cria talentos, espalha histórias e consolida uma essência que atravessa fronteiras e permanece eterna.
— Eu nunca imaginava que a gente iria disputar uma Libertadores, um Mundial. O nosso negócio era campeonato regional — lembra Clovis Tramontina, um dos fundadores do clube e Presidente de Honra Vitalício.
E aqui está um personagem fundamental dessa história. A ACBF sempre contou com um torcedor apaixonado, alguém que acompanhou o clube desde os primeiros passos e teve papel decisivo na sua transformação: Clovis Tramontina.
O engajamento do empresário, aliado ao trabalho estruturado desenvolvido no município, ajudou a impulsionar a equipe rumo a uma nova era, marcando o início de um ciclo que redefiniu o cenário da modalidade no país.
— No ano 2000, o seu Ruy Scomazzon, o sócio do meu pai, dizia que nós tínhamos que tirar a ACBF aqui do ginásio, que estava dentro da fábrica. Vamos incentivar a prefeitura para fazer um ginásio municipal. E ele, conversando com o prefeito na época, incentivou e nós fizemos uma parceria, a Tramontina com a prefeitura. A Tramontina construiu em troca de impostos. Então, custou muito mais barato para a prefeitura, ficou pronto em um ano e pouco — recordou Tramontina.
As origens da ACBF
A história da ACBF tem início muito antes de o clube nascer. Clovis Tramontina, ainda criança, criou seu primeiro time, o Real, que mais tarde passou a disputar o campeonato citadino. Ali surgiu a rivalidade com o River, equipe do primo Sérgio Luiz Guerra, o Shéi, marcada por confrontos e derrotas frequentes.
Em 1976, após perder mais uma final, a confraternização na tradicional Lancheria Original, em Carlos Barbosa, transformou frustração em ideia. Entre conversas descontraídas, Tramontina e o primo decidiram unir Real e River para montar uma equipe capaz de competir no estadual, gesto que marcaria o início de um novo projeto vitorioso para a cidade.
O plano ganhou forma com a sugestão do proprietário da lancheria, Aldo Pontin, de batizar o time com o nome do município. As cores foram definidas por Agostinho Fachini (falecido em 2013), combinando referências à Holanda, ao Real e ao River.
Enquanto ele e Victor Luiz Cousseau criaram o escudo com cinco bolas, simbolizando os times de origem. Para financiar o início, o grupo percorreu casas da comunidade arrecadando doações por meio do Livro Ouro.
— Nós criamos, na época, o tal do Livro Ouro, que surgiu com o Sócio Ouro. Nós passávamos de casa em casa para pegar um dinheirinho. Era doação e fazia isso para montar a equipe. O nosso primeiro jogo foi feito contra o Torino, de Caxias Do Sul, no dia 1º de Março de 1976 — relembra Tramontina.
Assim nasceu a ACBF: fruto da amizade, rivalidade esportiva e da vontade coletiva de impulsionar o futsal de Carlos Barbosa. Anos depois, a cidade viria a ser reconhecida como a Capital Nacional do Futsal.