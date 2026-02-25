Futsal

Capitulo 2
Notícia

ACBF 50 anos: a  conquista que deu início à história de glórias

Mais de 20 anos depois da sua fundação, o dia 19 de outubro de 1996 está marcado para o clube de Carlos Barbosa com o primeiro título estadual 

Eduardo Costa

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