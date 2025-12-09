Trio da equipe sub-20 é promovido para o grupo principal da ACBF

Kayke (25) foi um dos destaques da base da equipe laranja. Kamily Biasi / ACBF, Divulgação

Três atletas da equipe sub-20 da ACBF, que já vinham aparecendo em algumas partidas do time adulto em 2025, foram promovidos para o grupo principal da próxima temporada.

O fixo Gian Pavanato, 20 anos, natural de Uruguaiana, o ala-direito Kayke Belmonte, 19 anos, de Porto Alegre, e o ala-esquerdo João Kleber, 20, de São Bento do Trairí (RN), vão fazer parte do elenco comandado pelo técnico Peri Fuentes.

Os jovens promovidos se reapresentarão no dia 14 de janeiro, já pela equipe principal. Na atual temporada, eles representaram a categoria adulta em diversas oportunidades pelas competições estaduais e também pela Liga Nacional.

REFORMULAÇÃO

A ACBF já oficializou nas suas redes sociais as permanências dos goleiros Ângelo e Pedro Bianchini, dos fixos Luis, Daniel e Ritter, dos alas Marcolla, Murilo e Wagner Júnior e do pivô Barbosinha.

Serão pelo menos cinco reforços para encorpar o elenco. Foram anunciados os alas Renan Fogaça, do Pato Futsal, e Meleca, do Marreco, além do fixo Lucas Scheffer, do Cascavel.

Mais dois nomes vêm do rival Atlântico: o ala Willian Bolt e o pivô Rafael Vilela.

Grupo para 2026