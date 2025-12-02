Renovações, saídas e contratações: o time que a ACBF projeta para a próxima temporada

William Bolt será um dos reforços da equipe laranja para o próximo ano. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

Após conquistar o 13º título do Estadual Série Ouro, a ACBF começou a oficializar as mudanças pelas quais passará o elenco de olho na temporada em que completará 50 anos de história. O grupo passará por uma reformulação, com cinco contratações já acertadas.

O técnico continuará sendo Peri Fuentes, que chegou em abril deste ano. O clube também já oficializou nas suas redes sociais as permanências dos goleiros Ângelo e Pedro Bianchini, do fixo Luis e do ala Murilo. Também vão permanecer os fixos Daniel e Ritter, os alas Marcolla e Wagner Júnior e o pivô Barbosinha.

As principais saídas que serão confirmadas em breve são as dos alas Alves, que deve acertar com o Joinville, Bruno Iacovino, pretendido pelo Praia Clube, e Mithyuê, além do pivô Juninho.

Novidades

Serão pelo menos cinco reforços para encorpar o elenco da ACBF. E dois deles vêm do rival Atlântico: o ala Willian Bolt e o pivô Rafael Vilela.

Mais três atletas chegam oriundos de equipes paranaenses. Os alas Renan Fogaça, do Pato Futsal, e Meleca, do Marreco, além do fixo Lucas Scheffer, do Cascavel.

Não estão descartadas novas contratações, já que o clube, que será presidido em 2026 por Clóvis Tramontina, anunciou que fará um investimento superior por conta do seu cinquentenário.

